Contoh Soal UTBK SNBT 2023 Penalaran Umum, Cocok Untuk Calon Mahasiswa yang Mau Masuk Unsoed

TRIBUN-MEDAN.COM - SNBT 2023 akan dilaksanakan pada 8-14 Mei 2023 untuk Gelombang I dan 22-23 Mei 2023 untuk Gelombang II.

Sebaiknya persiapan dimulai dari sekarang sebelum SNBT 2023 berlangsung di bulan Mei.

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) merupakan salah satu kampus negeri Indonesia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan SNBT 2023.

Sebelum memilih kuliah di Unsoed, ada baiknya Anda menyiapkan beberapa soal latihan.

Soal yang diujikan dalam SNBT 2023 terdiri dari Tes Potensi Akademik, Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Berikut beberapa contoh soal SNBT 2023 dengan bahan yang bisa dipelajari di rumah.

Contoh Soal Materi Penalaran Umum

1. Pilihlah kelanjutan pola berikut: A, C, E, G, ...

a. H



b. I



c. J



d. K



Kunci jawaban: b



2. Jika SEGITIGA adalah 123456789 dan KERUCUT adalah 35784201, maka berapakah nilai dari KERJA?



a. 35798



b. 35719



c. 35789



d. 35799



Kunci jawaban: c



3. Pilihlah analogi yang paling tepat: Panas : Dingin :: Keras : ...



a. Lunak



b. Jauh



c. Dekat



d. Besar



Kunci jawaban: a



4. Sebuah kalimat memiliki susunan huruf sebagai berikut: O A K T A K. Susunlah kalimat tersebut menjadi kata yang benar.



a. KATOKA



b. KOTAKA



c. KOTAK



d. KATAKO



Kunci jawaban: c



5. Jika LAMPU = 12-1-13-16-21 dan GELAP = 7-5-12-1-16, berapakah nilai dari MULIA?



a. 13-21-12-9-1



b. 14-22-13-10-2



c. 12-21-13-9-2



d. 13-20-12-9-1



Kunci jawaban: a



6. Suatu bilangan ditambah 12 menjadi 30. Bilangan tersebut dikurangi 7 adalah...



a. 5



b. 11



c. 15



d. 18



Kunci jawaban: b

(cr30/tribun-medan.com)