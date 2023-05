Spoiler Film Fast X yang Akan Tayang di Cinepolis di Bulan Mei 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Film terbaru dari franchise 'Fast and Furious', berjudul Fast X akan dirilis pada 19 Mei 2023.

'The Fate of the Furious' merupakan film kesepuluh dari seri 'Fast and Furious' sekaligus menandai dimulainya babak akhir dari waralaba 'Fast and Furious'.

Trailer Fast X telah keluar sejak Februari 2023 dan mendapat sambutan yang sangat antusias. Dalam film ini, Justin Lin tidak lagi menjadi sutradara dan posisinya digantikan oleh Louis Leterrier.

Justin Lin sendiri masih terlibat sebagai penulis skenario film ini, bersama dengan Dan Meijo dan Gary Scott Thompson.

Keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam The Fast and the Furious, sehingga tidak mengherankan jika film ini akan menampilkan beberapa wajah lama, diantaranya Vin Diesel sebagai Dom Toretto, Jordana Brewster sebagai Mia Toretto, Tyrese Gibson sebagai Roman, Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz, Ludacris sebagai Tej, Jason Statham sebagai Shaw, Natalie Emmanuelle sebagai Ramsey, Charlize Theron sebagai Tej, dan bahkan Jackie Chan akan kembali dalam peran yang dikabarkan telah berhenti dalam film sebelumnya.

Film ini juga akan menampilkan beberapa wajah baru untuk menghidupkan film ini, termasuk aktor Jason Momoa, pemeran Aquaman dan Khal Drogo dalam serial Game of Thrones, aktris Captain Marvel Brie Larson, dan mantan pegulat dan aktor WWE John Cena.

Fast X bercerita tentang keluarga Dom yang terancam oleh musuh baru. Putra Herman Reyes, Dante, yang muncul sebagai musuh di Fast and Furious 5, ingin membalas dendam kepada keluarga Toretto.

Setelah menyaksikan kematian ayahnya di tangan Dom Toretto, Dante menghabiskan waktunya untuk merencanakan pembalasan dendam dan mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia.

Film Kesepuluh Dalam Seri Fast And Furious

Waralaba yang dimulai pada tahun 2001 ini sangat populer dan memiliki basis penggemar yang besar di seluruh dunia.

Film sebelumnya dalam franchise ini, F9, sukses di box office meskipun dirilis selama pandemi Covid-19.

Meskipun F9 dan film pendahulunya tidak diragukan lagi telah sukses secara global, bagi masyarakat Indonesia, Fast and Furious 6 membuat pernyataan tersendiri dengan kalimat ikonik Joe Taslim, "Hantam aku".

Film ini masih mengikuti petualangan keluarga Dominic Toretto dalam usaha mereka untuk menyelamatkan dunia. Perjalanan keluarga Dominic Toretto telah menghibur para penggemar sejak pergantian milenium, dan tidak ada kekurangan penggemar yang merasa menjadi bagian dari keluarga Toretto.

Bagian Akhir