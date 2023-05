Daftar Drama Korea yang akan Tayang Bulan Juni 2023, Ada Bloodhounds, The Devil hingga Numbers

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut 7 drama Korea yang menarik yang akan ditayangkan pada bulan Juni 2023.

Drama Korea yang akan tayang pada bulan Juni 2023 ini dapat disaksikan di stasiun televisi Korea atau bisa juga di aplikasi nonton berbayar.

Adapun drama Korea yang akan tayang bulan Juni 2023 terdiri dari berbagai genre, mulai dari romansa, komedi, thriller dan lainnya.

1. Bloodhounds

Drama ini bercerita tentang tiga anak muda yang memiliki utang dan terlibat dengan sekelompok penjahat setelah bekerja untuk orang terkenal dalam bisnis peminjaman uang.

Drama ini bergenre thriller dan akan tayang di Netflix mulai tanggal 9 Juni 2023 dengan total 8 episode.

2. King The Land

Drama ini mengisahkan tentang Goo Won, pewaris bisnis perhotelan yang mengalami amnesia setelah mengalami kecelakaan.

Sa Rang, seorang karyawan hotel, membantu Goo Won mengembalikan ingatannya tentang hotel tersebut.

Selama proses itu, keduanya jatuh cinta, namun keluarga mereka menentang hubungan tersebut.

Drama ini memiliki genre romantis dan komedi, dan akan tayang di Netflix mulai tanggal 17 Juni 2023 dengan 12 episode.

3. See You in My 19th Life

Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama.

Ceritanya mengikuti Ban Ji Eum, seorang wanita yang memiliki kemampuan mengingat kehidupan sebelumnya.