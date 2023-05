Sinopsis Drakor King the Land, Drama Terbaru yang Diperankan Yoona SNSD dan Lee Junho 2PM

TRIBUN-MEDAN.COM - Pada bulan Juni mendatang, sejumlah drama Korea terbaru akan tayang, termasuk drakor King the Land.

Drakor King the Land yang akan diperankan oleh aktor dan aktris ternama yakni Yoona SNSD dan Junho 2PM.

Dalam drama King the Land ini, Yoona memerankan karakter Cheon Sa Rang, sementara Junho memerankan karakter Gu Won. S

Sebagai idola dari generasi kedua, Yoona SNSD dan Junho 2PM sudah lama mengenal satu sama lain ketika masih aktif di grup mereka masing-masing.

Mereka juga pernah berkolaborasi dalam duet dan menjadi MC untuk MBC Gayo Daejejun.

Tentu saja, hal-hal tersebut membuat chemistry antara Yoona SNSD dan Junho 2PM dinantikan oleh publik.

Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa drama Korea King the Land yang dibintangi oleh kedua idola aktor ini patut ditunggu.

Drama ini merupakan karya sutradara Im Hyun Wook yang sebelumnya sukses menggarap drama Reflection of You (2021) dan A Person You May Know (2017).

Drama Korea King the Land dijadwalkan untuk tayang pada slot Sabtu-Minggu malam mulai 17 Juni mendatang.

Selain JTBC, drama ini juga akan dirilis di Netflix.

Sinopsis Drakor King the Land

Kisah ini dimulai dari latar belakang Goo Won (diperankan oleh Lee Junho/Junho 2PM), seorang chaebol dan anak dari keluarga konglomerat.

Keluarga Goo Won memiliki bisnis yang besar, yaitu King Group, yang mengelola urusan perhotelan, maskapai penerbangan, dan distribusi di tingkat VVIP.

Namun, suatu saat, Goo Won terlibat dalam urusan bisnis di King Hotel karena terlibat dalam sengketa warisan dengan pewaris lain dari King Group.