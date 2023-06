Sinopsis Drakor The Secret Romantic Guesthouse, Drakor Sageuk yang Diperankan Shin Ye Eun

Drama The Secret Romantic Guesthouse diadaptasi dari web novel populer berjudul Flower Scholar Love Story karya Kim Jung Hwa. Drama ini tayang pada Senin (19/3/2023) lalu.

TRIBUN-MEDAN.COM - The Secret Romantic Guesthouse adalah sebuah drama yang diadaptasi dari web novel populer berjudul Flower Scholar Love Story karya Kim Jung Hwa yang sudah dibaca sebanyak 630.000 orang.

Drama The Secret Romantic Guesthouse mengangkat cerita sejarah dimana latar tempat dan waktu The Secret Romantic Guesthouse mengambil Korea pada masa Dinasti Joseon.

The Secret Romantic Guesthouse ini tayang pada Senin (19/3/2023) lalu sebanyak 18 episode dengan durasi sekitar satu jam tiap episodenya.

Film The Secret Romantic Guesthouse, yang disutradarai oleh Kim Jung Min yang juga menyutradarai beberapa drama populer seperti Royal Secret Agent, Sweet Stranger and Me, dan Queen: Love and War.

Pemeran utama dalam film ini adalah Shin Ye-Eun, yang memerankan karakter Yoo Dan Oh.

Shin Ye Eun memulai karir aktingnya pada tahun 2019 dan mendapatkan popularitas setelah bermain dalam drama The Glory.

Ryeo Un, pemenang The Best New Actor di SBS Drama Awards 2022, akan memerankan karakter Kang Shan dalam The Secret Romantic Guesthouse.

Selain Shin Ye-Eun dan Ryeo Un, film ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah aktor dan aktris lainnya, termasuk Jung Gon Joo, Kang Hoon, dan lainnya.

The Secret Romantic Guesthouse mengisahkan tentang Yoo Dan Oh (Shin Ye Eun), yang sebelumnya menikmati kehidupan nyaman sebagai putri bungsu.

Namun, kehidupannya tidak lagi sebahagia dulu karena ia harus mencari nafkah untuk keluarganya dan mengelola penginapan Ihwawon Inn yang dimiliki oleh keluarganya.

Banyak tamu yang menginap di Ihwawon Inn adalah pemuda-pemuda sarjana yang sedang mengikuti ujian untuk menjadi pegawai negeri dengan harapan menjadi pejabat tingkat tinggi di negara.

Beberapa tamu yang menginap di Inn Ihwawon ini adalah Kang San (Ryeo Un), Kim Shi-Yeol (Kang Hoon), dan Jung Yoo-Ha (Jung Gun-Joo).

Mereka semua memiliki rahasia yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh siapa pun. Suatu hari, terjadi sebuah kasus tak terduga yang mengguncang kehidupan mereka.

Di sisi lain, Yoo Dan Oh mendapatkan tawaran untuk menghapus hutangnya di Ihwawon Inn jika ia berhasil menemukan Lee Sool, putra tertua dari putra mahkota yang digulingkan.