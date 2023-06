Spoiler Tale of the Nine Tailed 1938 Episode 11, Berhasilkah Lee Yeon Keluar dari tubuh Shinigami?

Tale Of The Nine Tailed 1938 episode 11 dijadwalkan akan ditayangkan pada tanggal 10 Juni 2023 mendatang pada pukul 21:20 KST tvN.

Tale Of The Nine Tailed 1938 episode 11 ini akan menghadirkan cerita yang semakin menjadi plot twist yang dikemas oleh sutradarai oleh Kang Shin hyo dan Jo Nam.

Episode terbaru dari Drama Korea Tale of Nine Tailed 1938 semakin menegangkan dengan konflik yang semakin rumit setelah Lee Yeon (diperankan oleh Lee Dong Wook) mengalami perjalanan waktu.

Salah satu spoiler konflik dalam Tale of Nine Tailed 1938 episode 11 mendatang adalah ketika Lee Yeon terjebak dalam tubuh iblis Jepang bernama Shinigami dan terluka parah dengan pedang menancap di perutnya.

Hal ini membuat Lee Yeon menjadi tak berdaya.

Tidak hanya itu, dalam drama Tale of Nine Tailed 1938, ketika Lee Yeon dalam keadaan tak berdaya, tubuh aslinya yang kini dihuni oleh iblis Jepang Shinigami malah berusaha menjebak dua sahabatnya, yaitu Ryu Hong Joo (diperankan oleh Kim So Yeon) dan Cheon Moo Yeong (diperankan oleh Ryu Kyung Soo).

Selain itu, episode 11 Tale of Nine Tailed 1938 juga menghadirkan musibah lain yang semakin memperburuk keadaan Lee Yeon.

Salah satu sahabatnya, Cheon Moo Yeong diduga meninggal dunia setelah berhasil menghidupkan kakaknya yang pernah dibunuh oleh Lee Yeon.

Kejadian ini menimbulkan kecurigaan dari Taluipa karena dianggap melanggar hukum alam hidup dan mati yang ditetapkan oleh dewa.

Tidak hanya itu, adegan sedih lainnya adalah ketika kekasih Lee Rang, putri duyung, juga meninggal dunia.

Kejadian-kejadian ini membuat Lee Rang sangat sedih karena selain kehilangan kakaknya, dia harus menghadapi kesedihan lagi di tahun 1938.

Pada episode sebelumnya, diketahui bahwa Lee Yeon bersama Ryu Hong Joo dan Cheon Moo Yeong memasuki lukisan hutan untuk memburu iblis Jepang Shinigami yang telah membunuh para dewa penjaga.

Namun, pertarungan terhenti ketika Ryu Hong Joo dan Cheon Moo Yeong terkena racun mematikan dari salah satu iblis Jepang Shinigami. Mereka berhasil membunuh iblis tersebut, tetapi keduanya harus pulih terlebih dahulu.