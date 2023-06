Sempoa SIP Pelangi Borong Juara di Ajang BOBNAS 2023, Berikut Nama-nama Para Pemenang

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Para siswa di Sempoa SIP Pelangi, Jalan Brigjend Katamso No.683B (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berhasil membawa pulang belasan piala dari ajang nasional, Best of the Best National Competition (BOBNAS) 2023 di Malang.

15 siswa Sempoa SIP Pelangi berhasil meraih juara dalam lomba BOBNAS yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang pada tanggal 22 Juni 2023 lalu.

Direktur Sempoa SIP Pelangi, Umarani menyampaikan 15 anak tersebut mewakili nama Sumut dan Aceh, dimana 7 diantaranya berhasil memperoleh juara Winner 1, 2 dan 3.

"Dan delapan siswa kami berhasil meraih juara harapan satu, sesuai dengan level mereka masing-masing," ujarnya, kepada Tribun Medan, Rabu (28/6/2023).

Tak hanya itu, satu diantaranya terpilih mewakili Sumut dan Aceh, untuk mengikuti Lomba Demo Sempoa, dengan soal Lihat Hitung dan Dengar hitung atas nama Carissa Devina Panjaitan.

"Nah, dia berhasil meraih juara 3 pada ajang tersebut," tambahnya.

Selain para siswa, salah satu guru juga ikut meraih penghargaan coach terbaik, karna mampu mengantarkan siswanya berhasil meraih juara 1 di tingkat nasional.

Umarani berharap, keberhasilan para siswa kali ini tak hanya berhenti begitu saja, dan juga bisa menjadi motivasi bagi para siswa yang lain.

"Kami berharap siswa kami dapat terus berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain berprestasi saya juga berharap mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Serta berbakti kepada orang tua juga menjadi anak-anak yang sukses," pungkasnya.

Adapun nama-nama para juara pada kompetisi BOBNAS 2023 sebagai berikut:

1.Bolivia Audrey Liora Lubis harapan 1 level foundation 2

2. Carissa Davina Panjaitan juara 2 level foundation 2

3. Flady Fauzi Lubis juara harapan 1 level intermediate 1

4. Fayyadh Ghaisan Anandifa juara harapan 1 level foundation 2