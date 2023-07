Berani Mendadak Batalin Turnamen Besar Kelas Dunia, Indonesia Jadi Berita dan Diserang Media Vietnam

Dok. NOC Indonesia

Tiba-tiba Batalkan Turnamen Besar ANOC World Beach Games 2023 di Bali, Indonesia Diserang Media Vietnam dan Jadi Pemberitaan Internasional.. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam acara media gathering Kaleidoscope 2022 and What Next on 2023 di kantor NOC Indonesia, Kamis (22/12/2022).