Dekranasda Sumut Pamerkan Tenun Songket dan Ulos di Event Internasional LIMOFF Lombok

TRIBUN-MEDAN.COM, LOMBOK - Dewan Kerajinan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) memamerkan berbagai jenis kain tenun songket dan ulos asal Sumut dalam Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) di Lombok.

Ketua Dekranasda Sumut Nawal Lubis mengharapkan kain tenun Sumut semakin dikenal luas hingga mancanegara.

"Pameran kelas internasional ini kita ikuti agar kain tenun Sumut semakin dikenal dunia, dan masyarakat Indonesia secara lebih luas lagi, mengingat ini event skala internasional yang pastinya akan membuka pasar mancanegara," kata Nawal, usai berkunjung ke stan Dekranasda Sumut pada event LIMOFF di Merumatta Hotel Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (8/7/2023).

Menurut Nawal, kain tenun Sumut memiliki banyak peminat.

Setiap kali pameran, kata dia, kain tenun Sumut yang dibawa Dekranasda Sumut selalu diminati para pembeli dari berbagai daerah di Tanah Air hingga luar negeri.

"Kain tenun Sumut ini banyak peminatnya, setiap kali pameran di mana saja, selalu banyak yang mencari kain tenun Sumut, karena kain tenun Sumut ini beragam, punya ciri khas dan identitasnya masing-masing," ujar Nawal.

Nawal menuturkan, Dekranasda Sumut mendorong para pengrajin dan penenun untuk memasarkan produknya.

"Untuk itu kita lakukan pelatihan dan pembinaan pada pengrajin agar senantiasa berinovasi pada produknya," ungkapnya.

Pada tinjauannya tersebut, Nawal bersama Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Barat (NTB) Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah, didampingi Ketua Dharmawanita Persatuan (DWP) Sumut Dian Arief Trinugroho, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Suherman.

LIMOFF merupakan event berskala internasional yang digelar pada 6 - 9 Juli 2023. Event ini bertemakan ‘LIMOFF Making Lombok As The Gateway to Global Marketing’.

Ketua Dekranasda NTB Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah mengatakan, LIMOFF merupakan upaya Dekranasda NTB untuk membuat fesyen nasional bergeliat.

Ia pun mengundang Dekranasda provinsi lain seperti Sumut agar dapat bekerja sama menggeliatkan wastra nasional.

"Alhamdulillah, kita membawa kain kain tradisional untuk menggeliatkan dunia fesyen nasional, dari daerah kita bergerak, juga jadi ajang tukar pikiran, kami juga kerja sama antardaerah," kata Niken.(cr14/tribun-medan.com)