Sheila On 7 Sentil Band The 1975 Saat Manggung di WTF, Duta: Perkenalkan Kami Sheila On 'Sialan' 75!

TRIBUN-MEDAN.COM - Grup band Sheila On 7 menjadi penampil kejutan di festival musik We The Fest 2023.

Diumumkan di menit-menit akhir, Duta dkk tetap berhasil menghibur para penonton We The Fest.

Sheila On 7 membuka penampilannya dengan membawakan lagu "Kita" di panggung We The Fest Stage.

Duta bahkan berseloroh tentang bandnya yang tampil untuk mengisi kekosongan dari pos yang ditinggalkan The 1975.

"Selamat malam We The Fest 2023. Teman-teman sehat semuanya? Perkenalkan kami Sheila On fuc*ing 75," ujar Duta disambut riuh penonton.

Setelah itu Sheila On 7 berturut-turut membawakan lagu-lagu terbaiknya seperti "Betapa", "Hari Bersamanya", "Film Favorit" hingga "Dan".

Duta mengatakan bahwa Sheila On 7 merupakan band penambal yang didatangkan We The Fest paling terakhir.

"Masih punya berapa menit lagi nih. Namanya juga tambal band," kata Duta disambut tawa penonton.

Tak lama kemudian Duta mendengar teriakan penonton yang meminta lagu di area depan panggung.

"Mas, mas, minta 'Bila Kau Tak Disampingku', tapi laki-laki yang minta," kata Duta.

Akhirnya Sheila On 7 menyanyikan lagu "Seberapa Pantas".

Di bawah komando Duta, semua penonton ikut bernyanyi di setiap lagu-lagu Sheila On 7.

Total Sheila On 7 menyanyikan sembilan buah lagu.

Band asal Yogyakarta itu tampil selama 45 menit dari pukul 20.55 WIB.

"Pagi yang Menakjubkan" menjadi lagu penutup dari Sheila On 7 di hari terakhir We The Fest 2023. (*)