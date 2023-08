Bursa Transfer - Manchester City Dapat Pengganti Riyad Mahrez, Jeremy Doku Si The Next Hazard

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City dilaporkan mendapatkan pengganti Riyad Mahrez yang digadang-gadang menjadi suksesor Eden Hazard.

Adalah Jeremy Doku yang akan merapat ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Usaha Man City untuk mencari sosok pengganti Riyad Mahrez akhirnya berbuah manis.

Sebuah cuitan dari pakar mercato asal Italia, Fabrizio Romano, menerangkan bahwa Man City berhasil mengamankan Jeremy Doku, Selasa (22/8/2023) waktu setempat.

Dalam cuitannya, Fabrizio Romano telah bersabda "here we go" yang dapat diartikan bahwa transfer pemain telah tercapai

Sementara itu, Bernardo Silva bakal dimainkan di posisi winger kanan.

Melihat sebentar lagi Jeremy Doku bakal bergabung, maka Bernardo diyakini akan mengisi pos yang ditinggalkan oleh De Bruyne.

Lantas siapakah sosok Jeremy Doku?

Wonderkid berusia 21 tahun itu merupakan jebolan akademi Anderlecht yang memang sudah mencuat namanya sejak musim lalu.

Pada musim 2022-2023, Doku berhasil mencetak enam gol dan menyumbang dua assist bagi Rennes di Ligue 1.

Tiga musim membela Rennes, Doku berhasil mencatatkan 12 gol dan 10 assist dari 92 penampilan di semua ajang kompetitif.

Atributnya tampak dengan kelihaiannya menggocek bola plus kemampuannya dalam mendribel serta kecepatannya dalam berlari.

Sosok berpostur 173 cm tersebut digadang-gadang bakal seperti seniornya di Belgia, Eden Hazard.

Mantan pemain asal Belgia, Philippe Albert memuji Jeremy yang menurutnya akan mengambil langkah besar jika bermain untuk Man City.