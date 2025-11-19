Pemkab Asahan Adakan Operasi Katarak Gratis di RSUD Kisaran pada 14 Desember 2025

OPERASI KATARAK - Brosur operasi mata Katarak gratis di RSUD Haji Abdul Mannan Simatupang Kisaran akan dilakukan pada 14 Desember 2025 gratis dengan Kouta 100 orang.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan akan melakukan operasi mata Katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kisaran pada 14 Desember 2025 mendatang.

Kegiatan amal ini bekerjasama dengan Yayasan Lions Club Indonesia dengan menyiapkan 100 Kouta bagi pasien yang mengalami kebutaan akibat katarak.

Pendaftaran dan jadwal screening sudah bisa dilakukan mulai 7 Desember 2025 agar masyarakat tidak berdesak-desakan untuk mendaftarkan diri.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menerangkan kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah berulang kali dilakukan Pemkab Asahan bekerja sama dengan Yayasan Lions Club Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Asahan juga sudah melakukan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Lions Club.

"Ini kolaborasi kami yang sudah sekian lama terjalin, dan tahun ini kami lakukan lagi untuk masyarakat Kabupaten Asahan," ujar Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar melalui jaringan telepon, Rabu (19/11/2025).

Katanya, 100 kouta operasi merupakan angka yang cukup banyak dan cukup menguras tenaga.

"Namun, kami percaya. Karena selama ini tidak ada masalah. Kami, Pemkab Asahan juga siap membantu dengan tenaga medis kami yang ada di Dinas kesehatan dan juga rumah sakit umum daerah," ungkapnya.

Selain itu, meskipun gratis, ungkap Taufik, operasi ini akan tetap sesuai dengan SOP kesehatan atau medis yang berlaku.

"Kami siap menyediakan layanan kesehatan agar sesuai dengan peraturan medis," katanya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini dan membantu menyukseskan seluruh rangkaian acara.

