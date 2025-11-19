Gratis, Pemkab Asahan Gelar Operasi Mata Katarak di RSUD Kisaran 

OPERASI KATARAK - Brosur operasi mata Katarak gratis di RSUD Haji Abdul Mannan Simatupang Kisaran akan dilakukan pada 14 Desember 2025 gratis dengan Kouta 100 orang.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan akan melakukan operasi mata katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kisaran pada 14 Desember 2025 mendatang.

Kegiatan amal ini bekerja sama dengan Yayasan Lions Club Indonesia dengan menyiapkan 100 kuota bagi pasien yang mengalami kebutaan akibat katarak.

Pendaftaran dan jadwal screening sudah bisa dilakukan mulai 7 Desember 2025 agar masyarakat tidak berdesak-desakan untuk mendaftarkan diri.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menerangkan, kegiatan ini sudah berulang kali dilakukan Pemkab Asahan bekerja sama dengan Yayasan Lions Club Indonesia. Beberapa waktu lalu, hal serupa juga sudah dilakukan.

"Ini kolaborasi kami yang sudah sekian lama terjalin, dan tahun ini kami lakukan lagi untuk masyarakat Kabupaten Asahan," ujar Bupati melalui jaringan telepon, Rabu (19/11/2025).

Katanya, 100 kuota operasi merupakan angka yang cukup banyak dan cukup menguras tenaga.

"Namun, kami percaya, karena selama ini tidak ada masalah. Kami, Pemkab Asahan juga siap membantu dengan tenaga medis kami yang ada di Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Umum Daerah," ungkapnya.

Selain itu, meski pun gratis, ungkap Taufik, operasi ini akan tetap sesuai dengan SOP kesehatan atau medis yang berlaku.

"Kami siap menyediakan layanan kesehatan agar sesuai dengan peraturan medis," katanya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini dan membantu menyukseskan seluruh rangkaian acara.