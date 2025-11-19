Diduga Dibuang, Bayi Laki-laki Ditemukan Tak Bernyawa di Asahan

PENEMUAN MAYAT - Tangkapan layar penemuan mayat bayi laki-laki di pinggir jalan Dusun II, Desa Aek Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Rabu (19/11/2025) pagi. Polisi temukan luka dibagian kepala bayi yang menimbulkan dugaan kuat bayi tersebut sengaja dibuang.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Warga Dusun II, Desa Aek Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan mendadak dihebohkan dengan penemuan jasad seorang bayi laki-laki yang tergeletak di pinggir jalan, Rabu (19/11/2025) pagi.

Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Eko yang hendak berangkat bekerja sekitar pukul 07.00 wib.

Bayi yang dibungkus di salah satu sudut jalan tersebut, membuat Eko curiga. Dan saat didekati, ditemukan ada seorang bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa.

Bayi naas tersebut diduga baru saja dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak bertanggungjawab yang diduga dengan sengaja membuat anaknya.

Kanit Reskrim Polsek Pulo Raja, Iptu Wanter Simanungkalit membenarkan penemuan jasad bayi laki-laki tersebut.

Menurutnya, dari pemeriksaan awal di Puskesmas, ditemukan adanya luka di bagian kepala bayi yang menambah dugaan kuat bahwa bayi tersebut sengaja dibuang.

"Kami langsung turun kelokasi, pemeriksaan awal pihak Puskesmas, bayi berjenis kelamin laki-laki, ditemukan ada luka dibagian kepala. Dugaan bayi tersebut baru saja dilahirkan," ungkap IPTU Wanter Simanungkalit, Kanit Reskrim Polsek Pulo Raja.

Pihaknya masih melakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui siapa yang tega membuang bayi malang tersebut.

Sudirman Marpaung, warga yang berada dilokasi berharap polisi segera mengungkap identitas pelaku yang telah dengan sengaja membuang dan menganiaya bayi tersebut.

"Bayi yang tidak bersalah disiksa sampai ada luka dikepalanya, dibuang. Padahal, kalau dititipkannya saja ke panti asuhan, masih banyak yang mau menerima. Kami masyarakat berharap polisi segera mengungkap pelaku pembunuhan serta pembuangan bayi," harap Sudirman.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan