Jangkauan Capai 95 Persen, Telkomsel Pacu Pemerataan Layanan Digital di Sumbagut

PENINGKATAN JARINGAN- GM Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel Agung E Setyobudi (kiri), GM Region Network Operation & Productivity Sumbagut Nurdianto (tengah), dan GM Household Consumer Business Region Sumbagut Riki A Setiawan (kanan) berfoto bersama dalam kegiatan Media Meet Up Regional Sumbagut 2025 di Medan, Selasa (18/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Telkomsel menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan digital, jaringan telekomunikasi, serta program pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh.

General Manager Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E Setyobudi, mengatakan bahwa Telkomsel terus mengakselerasi pemerataan akses layanan digital melalui perluasan jaringan, peningkatan kualitas, serta inovasi produk yang sesuai kebutuhan pelanggan.

“Telkomsel berkomitmen memperluas infrastruktur jaringan, meningkatkan kualitas layanan, dan menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kami ingin memastikan masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh mendapatkan pengalaman digital terbaik yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agung, kepada Media, di Medan, Selasa (18/11/2025).

Pada kesempatan itu, Telkomsel menjelaskan bahwa jangkauan jaringan perusahaan kini telah mencapai 95 persen populasi di Sumut dan Aceh, meliputi 56 kota dan kabupaten.

Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 13 ribu BTS yang beroperasi di dua provinsi tersebut, termasuk lebih dari 6.400 BTS 4G yang melayani lebih dari 20 juta pelanggan.

Untuk pengembangan jaringan 5G, Telkomsel telah menghadirkan lebih dari 63 BTS 5G di sejumlah titik, dan pengembangan ini akan terus dilakukan untuk mendukung kebutuhan industri dan pengalaman digital pelanggan ke depan.

“Optimalisasi layanan juga terus dilakukan di berbagai kawasan strategis seperti pusat pemerintahan, kawasan industri, pusat pendidikan, area publik, serta destinasi wisata,” ungkapnya.

Telkomsel memastikan kualitas layanan tetap stabil dan andal, baik untuk mobile broadband maupun layanan fixed broadband IndiHome yang kini hadir dengan kecepatan internet hingga 200 Mbps, TV interaktif, layanan OTT premium, serta paket bundling yang fleksibel dan terjangkau.

“Perusahaan juga menyediakan layanan EZnet sebagai solusi broadband rumah yang lebih ekonomis bagi masyarakat,” tambah Agung.

Selain penguatan infrastruktur dan layanan digital, Telkomsel turut memperluas manfaat bagi pelanggan yang melakukan perjalanan internasional melalui layanan International Roaming.

Layanan ini dihadirkan untuk memastikan masyarakat, wisatawan, maupun pelaku UMKM dari Sumut dan Aceh tetap terkoneksi dengan mudah dan aman saat berada di luar negeri tanpa harus mengganti kartu.

Di bidang sosial, Telkomsel kembali memperkuat kontribusinya melalui program Telkomsel Edupreneur Youth (TEY), sebuah inisiatif beasiswa dan pembinaan bagi siswa SMA berprestasi di Sumut dan Aceh.

“Program ini memberikan dukungan berupa beasiswa, tabungan pendidikan, paket data bulanan, akses bimbel, hingga pembinaan wirausaha digital,” katanya.

Saat ini, Telkomsel telah membina 40 peserta dari dua provinsi tersebut, yang nantinya akan memperebutkan hadiah berupa tabungan pendidikan dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.