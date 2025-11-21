Siap Cetak Generasi Profesional, Imigrasi Medan Terima Peserta Magang Batch 2 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - 21 November – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan memulai program pemagangan pada 24 November 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi lulusan baru (fresh graduate) sekaligus memberikan pengalaman kerja langsung di bidang pelayanan publik strategis, khususnya sektor keimigrasian.



Kesiapan ini sejalan dengan target Kemnaker untuk menerima lebih dari 80 ribu peserta magang dari berbagai perguruan tinggi. Program ini merupakan lanjutan dari Batch 1 yang

sebelumnya mendapat respons positif dan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemagangan tersebut. “Kami menyambut baik penempatan para peserta magang dari Kemnaker dan siap memberikan pembinaan, pendampingan, serta ruang belajar yang maksimal. Program ini berlangsung selama enam bulan dan para peserta juga akan menerima upah sesuai UMR yang diberikan negara. Ini tidak hanya bermanfaat bagi

peserta, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Imigrasi untuk menyerap perspektif baru dari generasi muda,” ujarnya.



Tahapan pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch 2 Tahun 2025 telah selesai dan pengumuman serta penetapan peserta akan diumumkan hari ini 21 November 2025 dan pembukaan pelaksanaan pemagangan akan dilaksanakan pada pekan depan tanggal 24 November 2025.



Sebagai salah satu instansi penerima, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mendapat penempatan 27 peserta magang yang lolos seleksi nasional. Mereka berasal dari berbagai latar pendidikan, antara lain Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Manajemen, Ekonomi, Psikologi, Sastra Inggris, Sastra Mandarin, Teknologi Informasi, Informatika, dan Ilmu Komputer.



Para peserta akan ditempatkan pada posisi sesuai kebutuhan organisasi, seperti arsiparis, asesor, penyusun laporan, penyusun laporan keuangan, kehumasan, penerjemah, kesisteman, bahasa isyarat, hingga duta layanan. Penempatan ini diharapkan memberikan pengalaman kerja yang relevan, aplikatif, dan selaras dengan kompetensi masing-masing peserta.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, kembali menegaskan manfaat besar program ini. “Pelaksanaan Batch 2 ini memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Melalui program ini, kami berharap peserta dapat mengasah kemampuan, memperluas wawasan, serta membangun kesiapan yang lebih matang sebelum terjun ke dunia professional. Seluruh peserta juga akan mendapatkan arahan langsung dari mentor-mentor yang telah ditunjuk, sehingga proses pemagangan dapat berjalan terarah dan memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.



Dengan persiapan yang matang, Kantor Imigrasi Medan siap menyambut seluruh peserta magang dan memastikan program berjalan profesional, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik keimigrasian.(*)