Imigrasi Medan Gelar Eazy Paspor di Panggung North Sumatra Innovation Day 2025 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keikutsertaan pada kegiatan North Sumatra Innovation Day 2025. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu hingga Kamis, 19–20 November 2025, bertempat di Parkiran Kartini, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. North Sumatra Innovation Day 2025 mengusung tema “Smart Province – Innovative People” yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, memamerkan hasil inovasi, serta memperkuat jejaring ekosistem inovasi lintas sektor di Sumatera Utara.

Acara ini menghadirkan berbagai solusi dan terobosan baru yang relevan dengan tantangan masa kini dalam bidang sains dan teknologi, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi contoh praktik baik yang mampu direplikasi oleh berbagai daerah di tingkat regional maupun nasional. Peserta kegiatan terdiri dari berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, komunitas inovasi, hingga organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam Pameran Produk Inovasi dan Kreasi. Para peserta difasilitasi booth secara gratis dengan perlengkapan dasar untuk menampilkan layanan dan inovasi masing-masing.



Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Medan turut berpartisipasi dengan menghadirkan layanan Eazy Paspor sebagai bentuk inovasi pelayanan keimigrasian yang mendekatkan layanan kepada masyarakat. Melalui Eazy Paspor, masyarakat dapat mengurus permohonan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi tanpa harus melalui proses birokrasi panjang di gedung pelayanan utama. Kehadiran Eazy Paspor juga merupakan implementasi nyata dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin ke-6 tentang penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.



Transformasi ini menjadi langkah penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, modern, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era digital. Kepala Seksi Dokumentasi Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Putri Angginamora Gultom, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus berinovasi dan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasakan bahwa layanan keimigrasian tidak lagi harus datang ke kantor dan menunggu lama. Dengan Eazy Paspor, pelayanan dapat hadir lebih dekat, cepat, dan mengikuti perkembangan teknologi. Ini adalah bukti bahwa imigrasi siap berubah dan bergerak sejalan dengan transformasi digital,” ujar beliau dalam kesempatan tersebut.



Selain pelayanan paspor, keikutsertaan Imigrasi Medan dalam pameran ini juga dimanfaatkan untuk melakukan edukasi dan penyebaran informasi keimigrasian kepada para pengunjung. Masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai prosedur pelayanan paspor, pemanfaatan layanan digital yang saat ini semakin dikembangkan, serta berbagai informasi lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Kehadiran layanan Eazy Paspor dalam ajang ini membuktikan bahwa inovasi tidak selalu harus berbentuk teknologi canggih, tetapi juga dapat berupa transformasi pelayanan publik yang lebih dekat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi ini, Kantor Imigrasi Medan berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya Sumatera Utara sebagai provinsi berdaya saing dengan masyarakat yang inovatif. Keikutsertaan dalam North Sumatra Innovation Day 2025 sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa layanan keimigrasian terus berkembang dan siap beradaptasi dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman.(*)