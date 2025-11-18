Hindari Kendala Di Autogate: Imigrasi Medan Imbau Penumpang Lebih Teliti Mengisi Data All Indonesia 

TRIBUN-MEDAN.com, DELI SERDANG - November 2025 - Seiring meningkatnya penggunaan aplikasi AllIndonesia sebagai bagian dari proses kedatangan di Bandara Internasional Kualanamu,Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengajak para penumpang untukmemastikan data yang diisi pada aplikasi tersebut sesuai dengan dokumen perjalanan.

Edukasi ini diberikan sebagai langkah pendampingan agar layanan autogate danpemeriksaan manual dapat berjalan lebih optimal.



Dalam pendampingan yang dilakukan petugas, ditemukan bahwa ada beberapa data yang kerap perlu diperhatikan lebih teliti oleh penumpang baik WNI maupun WNA di antaranya:

Ketepatan Pengisian Tanggal Kedatangan

Sebagian penumpang tercatat mengisi tanggal kedatangan dengan tanggal pada saat mereka mengisi aplikasi, terutama ketika pengisian dilakukan jauh hari sebelum tiba di Indonesia. Kebiasaan ini membuat data kedatangan tidak sesuai dengan jadwal perjalanan yang sebenarnya, sehingga sistem tidak dapat mencocokkan informasi yang masuk. Oleh karena itu, penumpang diimbau untuk memastikan bahwa tanggal kedatangan yang diinput benar-benar menggambarkan waktu kedatangan yang sesungguhnya, agar proses verifikasi dapat berjalan optimal.



Kecermatan Memasukkan Nomor Paspor

Nomor paspor terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang harus dituliskan secara tepat dan sesuai dengan dokumen asli. Beberapa penumpang kerap kurang teliti saat mengetik, sehingga terjadi kesalahan seperti tertukar huruf dan angka, atau terlewat satu digit. Petugas mengimbau agar penumpang memeriksa ulang dengan cermat sebelum mengirim data, karena ketidaksesuaian sekecil apa pun dapat membuat sistem tidak dapat memverifikasi identitas dengan benar. Ketelitian pada bagian ini sangat membantu kelancaran pemeriksaan keimigrasian.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, menyampaikan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari upaya memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. “Program All Indonesia ini membantu mempercepat proses pemeriksaan. Karena itu, kami mendorong penumpang untuk mengisi data secara teliti dan mendekati waktu perjalanan agar layanan dapat digunakan secara maksimal,” ujarnya.



Integrasi All Indonesia di Bandara Kualanamu juga merupakan implementasi nyata dari Program 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin ke-9 tentang penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Program ini menekankan peningkatan kualitas pemeriksaan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan standar operasional agar layanan keimigrasian di seluruh TPI semakin cepat, presisi, dan berkelas dunia.



Dengan memperhatikan ketepatan pengisian data pada aplikasi All Indonesia, diharapkan proses pemeriksaan keimigrasian baik melalui autogate maupun konter manual dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Imigrasi Medan mengajak seluruh penumpang untuk memanfaatkan layanan digital ini secara cermat agar pengalaman kedatangan di Indonesia menjadi lebih nyaman, cepat, dan tertib. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kelancaran pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Kualanamu.(*)