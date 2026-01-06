Spesifikasi Toyota bZ3 Smart Home Edition, Cek Informasinya

HASIL PENGEMBANGAN- Toyota bZ3 Smart Home Edition adalah hasil pengembangan dari Toyota. Produk Toyota bZ3 sudah diproduksi sejak 2023, dan mengalami peningkatan tahun 2024.

Ringkasan Berita: Toyota bZ3 dikembangkan bersama Toyota, BYD Auto, dan FAW Toyota melalui joint venture BTET, diproduksi di pabrik FAW Toyota Tianjin sejak 2023 dengan baterai BYD Blade LFP

Pada akhir Desember 2025, Toyota resmi merilis Toyota bZ3 Smart Home Edition, versi pembaruan dari bZ3 yang mulai dipasarkan untuk model tahun 2026

Sedan listrik ini dijual mulai 109.800 yuan (sekitar Rp 200–260 jutaan) dan tersedia dalam dua tipe, Joy dan Pro, keduanya berpenggerak roda depan (FWD)

TRIBUN-MEDAN.COM,- Toyota bZ3 merupakan produk Toyota yang dikembangkan secara bersama-sama oleh Toyota, BYD Auto, dan FAW Toyota melalui joint venture BYD Toyota EV Technology (BTET).

Mobil listrik sedan kompak ini diproduksi di pabrik FAW Toyota di Tianjin, China, sejak 2023.

Pada tahun 2024, produknya diperbaharui menjadi Toyota bZ3 Smart Home Edition.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Huawei MatePad 12 X 2026 dengan Performa Setara PC

Pengembangannya melibatkan teknologi baterai Blade LFP dari BYD, dengan produksi oleh FAW Toyota.

Pada akhir Desember 2025 kemarin, Toyota merilis Toyota bZ3 Smart Home Edition di pasaran.

Sedan ukuran sedang, 4 pintu, 5 tempat duduk ini dibanderol seharga 109.800 yuan.

Bila dirupiahkan, maka harga mobil tersebut berkisar Rp 200 jutaan.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Redmi Note 15 yang Bakal Meluncur di Pasar Indonesia

Selama proses pabrikasi dan pembaharuannya, Toyota menghadirkan dua varian tipe/

Tipe pertama adalah Joy, dan tipe kedua Pro.

PEMBAHARIAN- Toyota bZ3 mengalami pembharauan yang kini menjadi Toyota bZ3 Smart Home Edition 2026.

Spesifikasi Toyota bZ3 Smart Home Edition

Varian terbaru Smart Home Edition 2026 hadir dalam dua tipe utama, Joy dan Pro, menawarkan performa berbeda dengan baterai BYD Blade LFP, penggerak roda depan (FWD), dan fitur canggih seperti LiDAR serta sistem Momenta 5.0 untuk assisted driving.

Dimensi dan Desain

Baca juga: Spesifikasi dan Harga OPPO Reno 15 Series yang Sudah Bisa Preorder

Toyota bZ3 memiliki panjang 4725 mm, lebar 1835 mm, tinggi 1475-1480 mm, dan wheelbase 2880 mm, dengan koefisien drag rendah 0.218 Cd untuk aerodinamika optimal.​

Kapasitas 5 penumpang, 4 pintu sedan, top speed 160-200 km/jam, dan akselerasi 0-100 km/jam sekitar 6-7.4 detik tergantung varian.​

Interior modern dengan layar sentuh besar, flat-bottom steering wheel pada Pro, dan fitur smart home integration.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Series, Mulai dari Biasa, Pro, Pro Max dan Ultra

Spesifikasi Varian Joy

Varian Joy menggunakan motor listrik tunggal 135 kW (181 hp), torsi sekitar 310 Nm, dipadukan baterai BYD Blade LFP 49.9 kWh.​

Jarak tempuh hingga 517 km (standar CLTC), pengisian cepat DC 30-80 persen dalam 27 menit, AC charging 6.6 kW (full dalam ~9.5 jam).​

Fitur standar meliputi Level 2 ADAS, kamera 360 derajat, dan penggerak FWD dengan transmisi otomatis 1-speed.

Baca juga: Gahar! Spesifikasi Suzuki Jimny 5 Pintu Monster Hunter Wilds Rakitan India

Harga mulai 109.800 CNY (~Rp 262-240 jutaan atau USD 15.700).

INTERIOR MEWAH- Tampak interior mewah dari Toyota bZ3 Smart Home Edition 2026.

Spesifikasi Varian Pro

Varian Pro lebih bertenaga dengan motor 180 kW (241 hp), torsi hingga 303 Nm, baterai lebih besar 65.3 kWh BYD Blade LFP.​

Range mencapai 616 km (CLTC), pengisian DC 90 kW (30-80?lam 27 menit), cocok untuk perjalanan jauh.

Baca juga: Tampil Keren, Inilah Spesifikasi Kawasaki W175 ABS dan Kawasaki W175 Street

Fitur premium termasuk LiDAR, Momenta 5.0 ADAS lebih advanced, wiper/light stalkless design, dan interior mewah.​

Harga 129.800 CNY (~Rp 310 jutaan atau USD 18.600).​

Fitur Keselamatan dan Teknologi

Kedua varian punya rem cakram, suspensi adaptif, ban 235/45 R18, dan paket keselamatan Toyota Safety Sense dengan adaptive cruise, lane keep, serta blind spot monitoring.​

Baterai LFP tahan lama, garansi panjang, dan update OTA untuk software.​

Pasar utama China via FAW Toyota, juga Filipina mulai Rp 1,99M untuk varian serupa.(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan