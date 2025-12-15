Resep Makanan
Resep Panncake ala Anak Kos, Bisa Jadi Ide Jualan Rumahan
Pancake merupakan sajian makanan ringan yang cocok jadi menu saat bersantai.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian sudah pernah nyobain pancake?
Ya, pancake ada beragam varian.
Ada pancake pisang, cokelat, dan beberapa toppinh lain yang tentunya membuat lidah bergoyang.
Namun, jika Anda selama ini merasakan pancake karena membelinya di restoran ataupun di tempat penjualan kue, kini Anda bisa membuatnya sendiri di rumah.
Menu yang satu ini juga bisa kamu jadikan usaha rumahan kecil-kecilan.
Jika kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mengikuti ulasan resep berikut ini.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 butir telur
- tiga sdm gula
- 8 sdm tepung terigu
- 180 ml air
- ½ sdt baking soda
Pelengkap
- Meses seres
- Keju parut
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
1. Pecahkn telur
2. Masukkan gula tiga sdm
3. Lalu aduk hingga tercampur
4. Masukkan tepung terigu
5. Tambahkan 180 ml air
6. Aduk lagi hingga tepung tidak menggumpal
7. Masukkan ½ sdt baking powder
8. Tuangkan adonan pancake pada teflon yang sudah panas
9. Dianjurkan memakai teflon yang anti lengket
10. Adonan pancake di masukkan secara berulang hingga pancake berwarna kuning kecoklatan
11. Taburin meses seres dan keju sebagai toping, dan pancake siap disajikan.
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu Komunikasi Jurnalistik Universitas Muhammadiyah Suamtera Utara, Silvie Khoiriyah
