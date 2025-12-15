Resep Panncake ala Anak Kos, Bisa Jadi Ide Jualan Rumahan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian sudah pernah nyobain pancake?

Ya, pancake ada beragam varian.

Ada pancake pisang, cokelat, dan beberapa toppinh lain yang tentunya membuat lidah bergoyang.

Namun, jika Anda selama ini merasakan pancake karena membelinya di restoran ataupun di tempat penjualan kue, kini Anda bisa membuatnya sendiri di rumah.

Menu yang satu ini juga bisa kamu jadikan usaha rumahan kecil-kecilan.

Jika kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mengikuti ulasan resep berikut ini.