Resep Panncake ala Anak Kos, Bisa Jadi Ide Jualan Rumahan

Pancake merupakan sajian makanan ringan yang cocok jadi menu saat bersantai.

MENU RINGAN- Pancake adalah menu ringan yang bisa disantap saar bersantai menikmati kopi dan teh. Siapa saja bisa membuatnya sendiri di rumah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian sudah pernah nyobain pancake?

Ya, pancake ada beragam varian.

Ada pancake pisang, cokelat, dan beberapa toppinh lain yang tentunya membuat lidah bergoyang.

Namun, jika Anda selama ini merasakan pancake karena membelinya di restoran ataupun di tempat penjualan kue, kini Anda bisa membuatnya sendiri di rumah.

Menu yang satu ini juga bisa kamu jadikan usaha rumahan kecil-kecilan.

Jika kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mengikuti ulasan resep berikut ini.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 butir telur
  • tiga sdm gula
  • 8 sdm tepung terigu
  • 180 ml air
  • ½ sdt baking soda

Pelengkap

  • Meses seres
  • Keju parut

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1.    Pecahkn telur
    2.    Masukkan gula tiga sdm
    3.    Lalu aduk hingga tercampur
    4.    Masukkan tepung terigu 
    5.    Tambahkan 180 ml air
    6.    Aduk lagi hingga tepung tidak menggumpal 
    7.    Masukkan ½ sdt baking powder 
    8.    Tuangkan adonan pancake pada teflon yang sudah panas
    9.    Dianjurkan memakai teflon yang anti lengket
    10.    Adonan pancake di masukkan secara berulang hingga pancake berwarna kuning kecoklatan
    11.    Taburin meses seres dan keju sebagai toping, dan pancake siap disajikan.

