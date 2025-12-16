Resep Spaghetti Bolognese Pedas Manis yang Bikin Kamu Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.COM,-Tren kuliner ala western belakangan ini sering viral, seperti menu spaghetti bolognese pedas manis.

Ya, menu ini berasal dari Eropa, dan mulai menjamah lidah masyarakat Indonesia.

Meski terbilang bukan makanan baru, tapi kehadirannya dirindukan oleh sebahagian masyarakat.

Mereka yang pernah mencicipi menu ini sangat tertarik dengan beragam rempah yang ada.

Bagi kamu yang belum pernah mencobanya, kamu tetap bisa menyajikan menu ini di rumah.

Untuk bahan dan cara pembuatannya pun mudah.

Ikuti ulasan ini hingga tuntas, agar kamu tahu apa saja bahan dan cara penyajiannya yang tepat.