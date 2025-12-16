Resep Makanan
Resep Spaghetti Bolognese Pedas Manis yang Bikin Kamu Ketagihan
Menu spaghetti bolognese pedas manis layak dicoba di rumah karena rasanya yang enak dan juga nikmat.
TRIBUN-MEDAN.COM,-Tren kuliner ala western belakangan ini sering viral, seperti menu spaghetti bolognese pedas manis.
Ya, menu ini berasal dari Eropa, dan mulai menjamah lidah masyarakat Indonesia.
Meski terbilang bukan makanan baru, tapi kehadirannya dirindukan oleh sebahagian masyarakat.
Mereka yang pernah mencicipi menu ini sangat tertarik dengan beragam rempah yang ada.
Bagi kamu yang belum pernah mencobanya, kamu tetap bisa menyajikan menu ini di rumah.
Untuk bahan dan cara pembuatannya pun mudah.
Ikuti ulasan ini hingga tuntas, agar kamu tahu apa saja bahan dan cara penyajiannya yang tepat.
Bahan-bahan
Bahan spagethi
- 200 g spaghetti
- 1 sdm minyak goreng
- Garam secukupnya
Bahan saus bolognese
- 200 g daging ayam cincang
- 1 buah bawang bombay, cincang halus
- 2 siung bawang putih, cincang halus
- 1 buah tomat, cincang
- 200 ml saus pasta dan saus tomat
- Lada
- Air secukupnya
- Keju parut sebagai topping
Langkah Pembuatan
Cara penyajiannya
1. Rebus Spaghetti
• Didihkan air dalam panci, tambahkan sedikit garam dan minyak agar tidak lengket.
• Masukkan spaghetti dan rebus 8-10 menit
• Angkat lalu tiriskan dan sisihkan
2. Buat Saus Bolognese
• Panaskan sedikit minyak, tumis bawang bombay hingga harum dan layu
• Masukkan bawang putih, aduk hingga harum
• Tambahkan daging cincang, masak hingga berubah warna dan tidak ada airnya
• Masukkan tomat, lalu tuang saus tomat dan pasta dan tambahkan sedikit air sesuai kekentalan yang diinginkan
• Bumbui dengan garam dan lada
• Masak dengan api kecil 10-15 menit hingga saus meresap dan kental
3. Penyajian
• Taruh spaghetti di piring
• Tuang saus bolognese di atasnya
• Tambahkan keju parut sebagai topping
Spaghetti Bolognese pun siap disajiikan.
Tips agar lebih cocok di lidah Indonesia
• Tambahkan sedikit saus sambal untuk rasa pedas manis
• Tambahkan cabe bubuk jika ingin lebih pedas lagi
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Silvie Khoiriyah
