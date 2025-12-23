Resep Makanan
Resep Daging Cincang Rice Papper Sebagai Menu Diet yang Lezat
Daging cincang rice papper sangat cocok sekali sebagai menu diet yang menyehatkan. Proses pembuatannya pun sangat mudah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Resep diet yang baik harus seimbang untuk mendukung penurunan berat badan secara efektif.
Pola hidup sehat perlu terus ditingkatkan sebagai upaya mencegah berbagai penyakit yang sering mengintai.
Dengan memilih bahan makanan tepat, Anda bisa menikmati hidangan lezat sekaligus bergizi tinggi.
Banyak pakar gizi menegaskan bahwa makanan diet tak selalu hambar atau membosankan.
Sayuran segar, buah-buahan manis alami, daging rendah lemak, dan bahan lain bisa diolah menjadi menu menarik.
Kuncinya terletak pada kreativitas pengolahan yang menjaga rasa tanpa menambah kalori berlebih.
Salah satu contoh resep diet praktis adalah daging cincang rice paper, yang menggabungkan protein dan karbohidrat kompleks dalam porsi ringan.
Menu ini cocok untuk sarapan atau makan siang, dengan rasa gurih yang memanjakan lidah tanpa mengorbankan target diet.
Resep ini mudah dibuat di rumah, hanya butuh waktu 20-30 menit, dan bisa disesuaikan selera.
Cobalah variasi dengan tambahan sayur favorit untuk variasi nutrisi.
Dengan konsistensi, hidangan seperti ini akan membantu perjalanan diet Anda lebih menyenangkan dan berkelanjutan.
Bahan-bahan
Bahan
- 85 gr daging sapi cincang
- 10 gr kucai
- 20 gr tauge
- 1 buah pakcoy
- 3 lembar rice papper
- 1 sdm kecap asin
- Lada
- 1 sdm kecap manis
- Totole
- ¼ bawang bombay
- ½ sdm minyak wijen
- 2 buah cabai merah
- 1 siung bawang putih
- 1 sdm sambal bawang
Langkah Pembuatan
Cara Membuat:
1. Rendam daging cincang dengan bawang putih cincang, kecap asin, minyak wijen, lada hitam, Totole, dan sambal bawang untuk memberi rasa.
2. Potong rice paper menjadi memanjang dan celupkan sebentar di dalam air untuk membuatnya lentur.
3. Tumis daging yang telah dimarinasi, tambahkan bawang bombai cincang, dan masak hingga daging matang sempurna.
4. Tambahkan kucai, taoge, pakcoy, dan cabai, lalu masak hingga sayuran layu.
5. Ambil selembar rice paper yang sudah disiapkan, letakkan campuran daging dan sayuran di atasnya, lalu gulung rapat seperti membuat lumpia.
6. Ulangi langkah tersebut hingga semua campuran habis.
7. Sajikan Daging Cincang Rice Paper sebagai hidangan utama atau camilan yang lezat.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh ma hasiswa magang Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Silvie Khoiriyah
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.