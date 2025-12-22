Resep Makanan
Resep Kue Sus dengan Vla Vanila Lembut yang Bikin Nagih
Kue sus merupakan sajian yang nikmat untuk menemani minum teh ataupun kopi. Vlanya bikin ketagihan.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue sus merupakan salah satu camilan klasik yang tetap digemari hingga kini.
Teksturnya yang ringan dengan kulit renyah berongga, dipadukan isian vla vanila yang lembut dan manis, membuat kue ini cocok disajikan dalam berbagai kesempatan.
Mulai dari teman minum teh, hidangan penutup, hingga sajian saat acara keluarga, kue sus selalu berhasil menggugah selera.
Belakangan ini, resep kue sus anti kempes kembali ramai diperbincangkan dan banyak dicoba oleh masyarakat.
Hal ini karena banyak orang kerap mengalami kegagalan saat membuat kue sus, seperti mengempis setelah keluar dari oven.
Resep anti kempes pun menjadi solusi praktis karena langkah-langkahnya mudah diikuti dan tidak memerlukan teknik yang rumit.
Keunggulan resep ini terletak pada komposisi bahan yang tepat serta teknik pengolahan adonan yang benar.
Dengan takaran yang pas dan proses memasak adonan hingga kalis, kue sus dapat mengembang sempurna dan tetap berongga setelah dipanggang. Hasilnya, kulit kue terlihat cantik dan tidak mudah turun.
Adonan kue sus sendiri dibuat dari bahan sederhana yang mudah ditemukan, seperti tepung terigu protein sedang, margarin, telur, air, gula, dan sedikit garam.
Semua bahan dimasak hingga menyatu sebelum dipanggang, sehingga menghasilkan tekstur yang ringan namun tetap kokoh.
Sebagai pelengkap, isian vla vanila memberikan rasa manis yang lembut dan seimbang.
Perpaduan kulit kue yang renyah dengan vla yang creamy menjadikan kue sus anti kempes ini tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga lezat saat disantap.
Bahan-bahan
Bahan kue sus
- 150 g tepung terigu protein sedang
- 125 g margarin
- 3 butir telur
- 200 ml air
- 1 sdm gula pasir
- ½ sdt garam
Bahan vla vanila
- 2 kuning telur
- 100 g gula pasir
- 500 ml susu cair
- 60 g maizena
- 1 sdm margarin
- ½ sdt vanili bubuk
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
1. Vla Vanila:
* Campur maizena + gula + sedikit susu, aduk rata. Tambah kuning telur & vanili, lalu sisa susu.
* Masak sambil diaduk sampai mengental dan meletup. Tambah margarin, aduk rata, dinginkan & tutup plastik wrap.
2. Adonan Sus:
* Rebus air + margarin + garam + gula hingga mendidih.
* Matikan api, masukkan tepung, aduk sampai kalis.
* Dinginkan, lalu tambahkan telur satu per satu sambil diaduk sampai lembut dan kental.
3. Bentuk & Panggang:
* Masukkan adonan ke piping bag, semprot melingkar di loyang yang sudah dioles margarin.
* Panggang suhu 210°C (10 menit) lanjut 30 menit sampai kuning keemasan.
4. Isi Vla:
* Setelah sus dingin, belah pinggirnya, isi dengan vla vanila.
Tips Anti Kempes:
* Pastikan oven benar-benar panas sebelum memanggang
* Jangan buka oven selama pemanggangan
* Dinginkan sus di rak terbuka agar gak lembek
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Widia Pradita Purba
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.