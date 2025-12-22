Resep Kue Sus dengan Vla Vanila Lembut yang Bikin Nagih

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kue sus merupakan salah satu camilan klasik yang tetap digemari hingga kini.

Teksturnya yang ringan dengan kulit renyah berongga, dipadukan isian vla vanila yang lembut dan manis, membuat kue ini cocok disajikan dalam berbagai kesempatan.

Mulai dari teman minum teh, hidangan penutup, hingga sajian saat acara keluarga, kue sus selalu berhasil menggugah selera.

Belakangan ini, resep kue sus anti kempes kembali ramai diperbincangkan dan banyak dicoba oleh masyarakat.

Hal ini karena banyak orang kerap mengalami kegagalan saat membuat kue sus, seperti mengempis setelah keluar dari oven.

Resep anti kempes pun menjadi solusi praktis karena langkah-langkahnya mudah diikuti dan tidak memerlukan teknik yang rumit.

Keunggulan resep ini terletak pada komposisi bahan yang tepat serta teknik pengolahan adonan yang benar.

Dengan takaran yang pas dan proses memasak adonan hingga kalis, kue sus dapat mengembang sempurna dan tetap berongga setelah dipanggang. Hasilnya, kulit kue terlihat cantik dan tidak mudah turun.

Adonan kue sus sendiri dibuat dari bahan sederhana yang mudah ditemukan, seperti tepung terigu protein sedang, margarin, telur, air, gula, dan sedikit garam.

Semua bahan dimasak hingga menyatu sebelum dipanggang, sehingga menghasilkan tekstur yang ringan namun tetap kokoh.

Sebagai pelengkap, isian vla vanila memberikan rasa manis yang lembut dan seimbang.

Perpaduan kulit kue yang renyah dengan vla yang creamy menjadikan kue sus anti kempes ini tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga lezat saat disantap.