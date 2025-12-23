Resep Martabak Teflon, Camilan Ringan yang Bikin Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Martabak manis teflon mini adalah makanan ringan kekinian ala pedagang kaki lima Medan.

Teksturnya lembut mengembang dengan lubang-lubang gelembung khas.

Ditambah topping yang bisa dikustomisasi sesuai selera, ada coklat, keju, kacang dan lainnya.

Tak heran jika banyak ibu rumah tangga dan anak muda menjadikannya bisnis sampingan.

Resep ini mudah dibuat tanpa oven besar, hanya pakai teflon anti lengket yang ada di dapur.