Resep Makanan

Resep Martabak Teflon, Camilan Ringan yang Bikin Ketagihan

Camilan martabak mini sangat cocok dinimati disaat Anda menikmati teh ataupun kopi.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Martabak Teflon, Camilan Ringan yang Bikin Ketagihan
Kompas.com
CAMILAN- Martabak mini adalah camilan yang paling nikmat disantap saat nongkrong bareng teman atau keluarga. Makanan ini bisa jadi teman ngopi dan ngeteh. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Martabak manis teflon mini adalah makanan ringan kekinian ala pedagang kaki lima Medan.

Teksturnya lembut mengembang dengan lubang-lubang gelembung khas.

Ditambah topping yang bisa dikustomisasi sesuai selera, ada coklat, keju, kacang dan lainnya.

Tak heran jika banyak ibu rumah tangga dan anak muda menjadikannya bisnis sampingan.

Resep ini mudah dibuat tanpa oven besar, hanya pakai teflon anti lengket yang ada di dapur.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 200 gr terigu protein sedang
  • 1 sachet ragi instan
  • 4 sdm gula pasir
  • 300 ml susu cair hangat
  • 1 butir telur
  • Topping: cokelat meses, keju parut, kacang tanah sangrai, margarin

Langkah Pembuatan

  1. Cara Membuat Martabak Manis Teflon Mini :

    1. Campur ragi, gula, dan susu hangat hingga berbusa. Tambah telur dan terigu, uleni hingga kalis. Diamkan 1 jam.

    2. Panaskan teflon anti lengket, tuang adonan tipis, tutup hingga berlubang dan matang.

    3. Oles margarin, tabur topping, lipat, dan potong. Sajikan hangat.

    (tribun-medan.com)

    Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bilal Maydita Aslam

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
martabak manis
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Daging Cincang Rice Papper Sebagai Menu Diet yang Lezat

    Resep Daging Cincang Rice Papper Sebagai Menu Diet yang Lezat
    Resep Kue Sus dengan Vla Vanila Lembut yang Bikin Nagih

    Resep Kue Sus dengan Vla Vanila Lembut yang Bikin Nagih
    Resep Mocktail Virgin Mojito, Minuman Segar Tanpa Alkohol

    Resep Mocktail Virgin Mojito, Minuman Segar Tanpa Alkohol
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan