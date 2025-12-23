Resep Makanan
Resep Martabak Teflon, Camilan Ringan yang Bikin Ketagihan
Camilan martabak mini sangat cocok dinimati disaat Anda menikmati teh ataupun kopi.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Martabak manis teflon mini adalah makanan ringan kekinian ala pedagang kaki lima Medan.
Teksturnya lembut mengembang dengan lubang-lubang gelembung khas.
Ditambah topping yang bisa dikustomisasi sesuai selera, ada coklat, keju, kacang dan lainnya.
Tak heran jika banyak ibu rumah tangga dan anak muda menjadikannya bisnis sampingan.
Resep ini mudah dibuat tanpa oven besar, hanya pakai teflon anti lengket yang ada di dapur.
Bahan-bahan
Bahan
- 200 gr terigu protein sedang
- 1 sachet ragi instan
- 4 sdm gula pasir
- 300 ml susu cair hangat
- 1 butir telur
- Topping: cokelat meses, keju parut, kacang tanah sangrai, margarin
Langkah Pembuatan
Cara Membuat Martabak Manis Teflon Mini :
1. Campur ragi, gula, dan susu hangat hingga berbusa. Tambah telur dan terigu, uleni hingga kalis. Diamkan 1 jam.
2. Panaskan teflon anti lengket, tuang adonan tipis, tutup hingga berlubang dan matang.
3. Oles margarin, tabur topping, lipat, dan potong. Sajikan hangat.
(tribun-medan.com)
Ditulis oleh mahasiswi magang Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bilal Maydita Aslam
