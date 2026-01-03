Resep Makanan
Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan
Suguhan sate buntel merupakan pilihan yang tepat untuk camilan mengenyangkan dan juga lauk di rumah Anda.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Nongkrong bareng teman ataupun keluarga tak lengkap rasanya jika tidak ada suguhan makanan.
Umumnya, suguhan makanan bisa berupa kue kering, ataupun makan ringan lain seperti kue basah.
Namun, jika kamu bosan dengan kue yang itu-itu saja, yuk cobain menu yang satu ini.
Nama menunya adalah sate daging buntel.
Ya, sate daging buntel tidak hanya bisa dijadikan camilan yang mengenyangkan, tapi juga bisa menjadi lauk.
Ketika disantap bersama nasi putih hangat, rasanya akan semakin nampol.
Orang yang mencicipinya pun dijamin bakal ketagihan.
Perpaduan daging dan bumbu yang meresap bakal menggoyang lidah para penikmatnya.
Nah, bagi kamu yang ingin mencoba menu sate daging buntal, berikut ini adalah resepnya.
Bahan-bahan
Bahan
- 600 gr daging sapi giling
- 1 btr telur
- 1 sdm tepung roti
- 2 sdm bawang merah goreng
- 3 sdm kecap manis
- 1 sdt gula aren
- 1/2 sdt garam
- 1/2 sdt merica
Bumbu halus
- 2 siung bawang putih
- 4 btr bawang merah
- 1/2 sdt ketumbar bubuk
- 2 sdm minyak sayur
Bumbu olesan
- 2 sdm margarin cair
- 2 sdm kecap manis
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Tumis bumbu halus hingga wangi. Sisihkan.
- Dalam bowl campur semua bahan sate buntel hingga rata dan koreksi rasa.
- Ambil 40 gr sate buntel, kepal dan padatkan, lalu beri tusukan es loli. Lakukan sampai habis.
- Kukus sate buntel selama 20 menit. Sisihkan.
- Oles seluruh permukaan sate buntel dengan bahan olesan, lalu panggang di atas frypan hingga smokey.
