Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Nongkrong bareng teman ataupun keluarga tak lengkap rasanya jika tidak ada suguhan makanan.

Umumnya, suguhan makanan bisa berupa kue kering, ataupun makan ringan lain seperti kue basah.

Namun, jika kamu bosan dengan kue yang itu-itu saja, yuk cobain menu yang satu ini.

Nama menunya adalah sate daging buntel.

Ya, sate daging buntel tidak hanya bisa dijadikan camilan yang mengenyangkan, tapi juga bisa menjadi lauk.

Ketika disantap bersama nasi putih hangat, rasanya akan semakin nampol.

Orang yang mencicipinya pun dijamin bakal ketagihan.

Perpaduan daging dan bumbu yang meresap bakal menggoyang lidah para penikmatnya.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba menu sate daging buntal, berikut ini adalah resepnya.