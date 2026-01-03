Resep Makanan

Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan

Suguhan sate buntel merupakan pilihan yang tepat untuk camilan mengenyangkan dan juga lauk di rumah Anda.

BIKIN NAGIH- Resep sate daging buntel dijamin bikin nagih. Apalagi ketika menu ini disantap bersama nasi putih hangat, rasanya bakal sulit dilupakan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Nongkrong bareng teman ataupun keluarga tak lengkap rasanya jika tidak ada suguhan makanan.

Umumnya, suguhan makanan bisa berupa kue kering, ataupun makan ringan lain seperti kue basah.

Namun, jika kamu bosan dengan kue yang itu-itu saja, yuk cobain menu yang satu ini.

Nama menunya adalah sate daging buntel.

Ya, sate daging buntel tidak hanya bisa dijadikan camilan yang mengenyangkan, tapi juga bisa menjadi lauk.

Ketika disantap bersama nasi putih hangat, rasanya akan semakin nampol.

Orang yang mencicipinya pun dijamin bakal ketagihan.

Perpaduan daging dan bumbu yang meresap bakal menggoyang lidah para penikmatnya.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba menu sate daging buntal, berikut ini adalah resepnya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 600 gr daging sapi giling
  • 1 btr telur
  • 1 sdm tepung roti
  • 2 sdm bawang merah goreng
  • 3 sdm kecap manis
  • 1 sdt gula aren
  • 1/2 sdt garam
  • 1/2 sdt merica

Bumbu halus

  • 2 siung bawang putih
  • 4 btr bawang merah
  • 1/2 sdt ketumbar bubuk
  • 2 sdm minyak sayur

Bumbu olesan

  • 2 sdm margarin cair
  • 2 sdm kecap manis

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Tumis bumbu halus hingga wangi. Sisihkan.
    2. Dalam bowl campur semua bahan sate buntel hingga rata dan koreksi rasa.
    3. Ambil 40 gr sate buntel, kepal dan padatkan, lalu beri tusukan es loli. Lakukan sampai habis.
    4. Kukus sate buntel selama 20 menit. Sisihkan.
    5. Oles seluruh permukaan sate buntel dengan bahan olesan, lalu panggang di atas frypan hingga smokey.

    (tribun-medan.com)

