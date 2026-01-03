Resep Makanan
Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan
Semur ayam komplit bisa jadi pilihan sajian menu makan siang di momen akhir pekan bersama keluarga di rumah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen akhir pekan menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu banyak keluarga.
Pada momen ini, anggota keluarga yang sibuk dengan kegiatannya akan berada di rumah, menikmati akhir pekan sambil bersantai.
Nah, bagi kalangan ibu yang ingin menyuguhkan menu sederhana tapi bikin ketagihan, yuk cobain resep semur ayam komplit.
Ya, semur ayam komplit ini terdiri dari ayam dan juga telur rebus yang dimasak berbarengan.
Dijamin, anak dan suami pasti bakal suka.
Bagi bunda yang ingin mencoba resep ini di rumah, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 kg ayam (aku pakai paha & sayap ayam)
- 3 buah kentang ukuran sedang, potong kotak
- 5 butir telur rebus
- 1 buah wortel, potong memanjang, rebus
- 3 sdm kacang polong beku, rebus
- 1 buah tomat
Bumbu halus
- 8 siung bawang merah
- 1/2 butir bawang Bombay
- 8 sdm kecap manis
- 1 sdt Garam
- 1/2 sdt kaldu bubuk
- 1/2 sdt Merica
- 1/2 sdm gula pasir
- 1 buah bunga lawang
- 3 sdm mentega
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Panaskan wajan, masukkan mentega sampai leleh. Tumis bawang merah sampai harum
- Goreng ayam yg sudah dibersihkan & dipotong-poting. Bubuhkan merica. Masak 1 sisi hingga berubah warna, lakukan untuk sisi lainnya.
- Setelah warna rata, beri kecap manis. Aduk rata dan masak hingga kecap terkaramel
- Beri 250 ml air panas/ sampai ayam tenggelam. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk. Masak sampai mendidih
- Masukkan kentang. Masak hingga kentang ½ matang
- Kemudian masukkan telur dan tomat. Usahakan terendam kuah.
- Tes rasa. Tambah gula agar lebih legit. Masukkan bunga lawang. Masak sampai kuah susut. Terakhir masukkan wortel rebus & kacang polong rebus. Masak sebentar, angkat.
(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.