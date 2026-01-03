Resep Makanan

Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan

Semur ayam komplit bisa jadi pilihan sajian menu makan siang di momen akhir pekan bersama keluarga di rumah.

HIDANGAN SEDERHANA- Resep semur ayam komplit adalah hidangan sederhana yang cocok disuguhkan di momen akhir pekan. Makanan ini pasti akan disukai anak dan suami di rumah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen akhir pekan menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu banyak keluarga.

Pada momen ini, anggota keluarga yang sibuk dengan kegiatannya akan berada di rumah, menikmati akhir pekan sambil bersantai.

Nah, bagi kalangan ibu yang ingin menyuguhkan menu sederhana tapi bikin ketagihan, yuk cobain resep semur ayam komplit.

Ya, semur ayam komplit ini terdiri dari ayam dan juga telur rebus yang dimasak berbarengan.

Dijamin, anak dan suami pasti bakal suka.

Bagi bunda yang ingin mencoba resep ini di rumah, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 kg ayam (aku pakai paha & sayap ayam)
  • 3 buah kentang ukuran sedang, potong kotak
  • 5 butir telur rebus
  • 1 buah wortel, potong memanjang, rebus
  • 3 sdm kacang polong beku, rebus
  • 1 buah tomat

Bumbu halus

  • 8 siung bawang merah
  • 1/2 butir bawang Bombay
  • 8 sdm kecap manis
  • 1 sdt Garam
  • 1/2 sdt kaldu bubuk
  • 1/2 sdt Merica
  • 1/2 sdm gula pasir
  • 1 buah bunga lawang
  • 3 sdm mentega

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Panaskan wajan, masukkan mentega sampai leleh. Tumis bawang merah sampai harum
    2. Goreng ayam yg sudah dibersihkan & dipotong-poting. Bubuhkan merica. Masak 1 sisi hingga berubah warna, lakukan untuk sisi lainnya.
    3. Setelah warna rata, beri kecap manis. Aduk rata dan masak hingga kecap terkaramel
    4. Beri 250 ml air panas/ sampai ayam tenggelam. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk. Masak sampai mendidih
    5. Masukkan kentang. Masak hingga kentang ½ matang
    6. Kemudian masukkan telur dan tomat. Usahakan terendam kuah.
    7. Tes rasa. Tambah gula agar lebih legit. Masukkan bunga lawang. Masak sampai kuah susut. Terakhir masukkan wortel rebus & kacang polong rebus. Masak sebentar, angkat.

