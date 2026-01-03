Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen akhir pekan menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu banyak keluarga.

Pada momen ini, anggota keluarga yang sibuk dengan kegiatannya akan berada di rumah, menikmati akhir pekan sambil bersantai.

Nah, bagi kalangan ibu yang ingin menyuguhkan menu sederhana tapi bikin ketagihan, yuk cobain resep semur ayam komplit.

Ya, semur ayam komplit ini terdiri dari ayam dan juga telur rebus yang dimasak berbarengan.

Dijamin, anak dan suami pasti bakal suka.

Bagi bunda yang ingin mencoba resep ini di rumah, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.