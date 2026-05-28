Resep Makanan

Resep Sup Daging Jamur Kancing yang Segar Bikin Ketagihan

Sup daging jamur kancing merupakan salah satu hidangan berkuah yang menawarkan perpaduan sempurna antara kelezatan hewani dan kesegaran nabati.

Tayang:
Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Sup Daging Jamur Kancing yang Segar Bikin Ketagihan
Cookpad/Kaanan
ISTIMEWA- Menu istimewa sup daging jamur kancing layak disuguhkan di rumah untuk keluarga. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sup daging jamur kancing merupakan salah satu hidangan berkuah yang menawarkan perpaduan sempurna antara kelezatan hewani dan kesegaran nabati.

Hidangan ini umumnya mengombinasikan potongan daging sapi atau ayam yang gurih dengan tekstur kenyal nan lembut dari jamur kancing (button mushroom).

Keunggulan utama dari sup ini terletak pada kuah kaldunya yang kaya rasa, di mana rasa gurih alami dari daging meresap sempurna dan berpadu dengan aroma khas jamur saat dimasak bersama bumbu dapur seperti bawang putih, merica, dan daun bawang.

Kehadiran jamur kancing tidak hanya memperkaya variasi tekstur dalam setiap suapan, tetapi juga memberikan sentuhan rasa umami yang membuat hidangan ini terasa begitu menenangkan dan menggugah selera.

Dari sisi nilai guna, sup daging jamur kancing sering kali menjadi pilihan menu andalan keluarga karena proses pembuatannya yang relatif praktis namun kaya akan nutrisi.

Kombinasi kedua bahan utama ini menghasilkan sajian yang padat protein dari daging, serta diperkaya oleh kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang melimpah dari jamur kancing.

Karena sifatnya yang menghangatkan tubuh, hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan malam, hidangan pemulih saat cuaca dingin, ataupun makanan bagi mereka yang sedang kurang fit.

Sup ini juga sangat fleksibel untuk dikreasikan, di mana Anda bisa menambahkan sayuran pelengkap seperti wortel atau kentang demi menciptakan satu mangkuk hidangan yang seimbang, sehat, dan disukai oleh semua usia.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1/2 butir bawang bombay
  • 3 butir bawang putih cincang
  • Daun bawang, iris-iris
  • 1/4 kg daging sapi, iris tipis
  • Jamur kancing, iris tipis
  • Secukupnya merica, garam, penyedap rasa dan italian seasoning
  • 2 sendok makan tepung maizena

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dengan sedikit minyak
    2. Masukan daging sapi dan tumis hingga matang
    3. Masukan jamur kancing yang sudah diiris2 dan tumis sebentar
    4. Masukkan air secukupnya dan tunggu hingga air mendidih
    5. Tambahkan merica, garam dan penyedap rasa secukupnya lalu koreksi rasanya
    6. Masukkan daun bawang dan aduk
    7. Sup siap disantap

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
resep makanan
sup daging jamur kancing
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Sup Daging Sapi untuk Batita Penambah Semangat Makan di Rumah

    Resep Sup Daging Sapi untuk Batita Penambah Semangat Makan di Rumah
    5 Resep Jus Penurun Kolesterol Alami yang Ampuh Setelah Puas Makan Daging

    5 Resep Jus Penurun Kolesterol Alami yang Ampuh Setelah Puas Makan Daging
    Resep Tongseng Daging Kambing Anti Amis, Menu Spesial Idul Adha 2026 yang Wajib Dicoba

    Resep Tongseng Daging Kambing Anti Amis, Menu Spesial Idul Adha 2026 yang Wajib Dicoba
    Video Pilihan
    Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
    Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
    Ikuti kami di
    Komentar

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan