Resep Sup Daging Jamur Kancing yang Segar Bikin Ketagihan
TRIBUN-MEDAN.COM,- Sup daging jamur kancing merupakan salah satu hidangan berkuah yang menawarkan perpaduan sempurna antara kelezatan hewani dan kesegaran nabati.
Hidangan ini umumnya mengombinasikan potongan daging sapi atau ayam yang gurih dengan tekstur kenyal nan lembut dari jamur kancing (button mushroom).
Keunggulan utama dari sup ini terletak pada kuah kaldunya yang kaya rasa, di mana rasa gurih alami dari daging meresap sempurna dan berpadu dengan aroma khas jamur saat dimasak bersama bumbu dapur seperti bawang putih, merica, dan daun bawang.
Kehadiran jamur kancing tidak hanya memperkaya variasi tekstur dalam setiap suapan, tetapi juga memberikan sentuhan rasa umami yang membuat hidangan ini terasa begitu menenangkan dan menggugah selera.
Dari sisi nilai guna, sup daging jamur kancing sering kali menjadi pilihan menu andalan keluarga karena proses pembuatannya yang relatif praktis namun kaya akan nutrisi.
Kombinasi kedua bahan utama ini menghasilkan sajian yang padat protein dari daging, serta diperkaya oleh kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang melimpah dari jamur kancing.
Karena sifatnya yang menghangatkan tubuh, hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan malam, hidangan pemulih saat cuaca dingin, ataupun makanan bagi mereka yang sedang kurang fit.
Sup ini juga sangat fleksibel untuk dikreasikan, di mana Anda bisa menambahkan sayuran pelengkap seperti wortel atau kentang demi menciptakan satu mangkuk hidangan yang seimbang, sehat, dan disukai oleh semua usia.
Bahan-bahan
- 1/2 butir bawang bombay
- 3 butir bawang putih cincang
- Daun bawang, iris-iris
- 1/4 kg daging sapi, iris tipis
- Jamur kancing, iris tipis
- Secukupnya merica, garam, penyedap rasa dan italian seasoning
- 2 sendok makan tepung maizena
Langkah Pembuatan
- Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dengan sedikit minyak
- Masukan daging sapi dan tumis hingga matang
- Masukan jamur kancing yang sudah diiris2 dan tumis sebentar
- Masukkan air secukupnya dan tunggu hingga air mendidih
- Tambahkan merica, garam dan penyedap rasa secukupnya lalu koreksi rasanya
- Masukkan daun bawang dan aduk
- Sup siap disantap
