5 Resep Jus Penurun Kolesterol Alami yang Ampuh Setelah Puas Makan Daging

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen hari raya selalu identik dengan hidangan mewah, namun menjaga kesehatan tubuh tetap menjadi prioritas utama.

Mengonsumsi jus penurun kolesterol secara rutin bisa menjadi langkah cerdas untuk mengimbangi asupan makanan berlemak tinggi yang kerap memicu lonjakan lemak darah.

Mengetahui kombinasi bahan alami yang tepat tidak hanya membantu menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat menumpuknya kadar LDL atau kolesterol jahat setelah menyantap makanan bersantan.

Suka cita menyambut perayaan Idul Adha 2026 tentu tidak lepas dari melimpahnya stok daging kurban di rumah, mulai dari daging sapi hingga kambing.

Berbagai olahan menggoda selera seperti rendang penuh santan, gulai, kari, hingga sup kaldu kental mendadak jadi menu wajib di meja makan.

Sayangnya, bagi sebagian orang, hidangan lezat ini sering kali memicu kekhawatiran akan munculnya gejala pusing dan leher kaku.

Untuk mengatasinya, Anda membutuhkan segelas jus penurun kolesterol paling cepat yang bekerja efektif sebagai penetralisir lemak jenuh di dalam tubuh.

ILUSTRASI JUS- Ilustrasi ini dibuat menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI, Senin (9/6/2025). Ilustrasi menggambarkan beberapa jus dari buah-buahan dan sayuran. (ChatGPT/Tribun-medan.com)

Membuat jus penurunan kolesterol sendiri di rumah sebenarnya sangat mudah karena memanfaatkan buah dan sayuran segar yang ada di dapur.

Hebatnya lagi, ramuan herbal ini tidak hanya ramah di kantong, tetapi beberapa racikan di antaranya juga dikenal manjur sebagai jus penurun kolesterol dan asam urat sekaligus.

Jika Anda ingin tetap bisa menikmati olahan daging tanpa cemas, berikut adalah lima variasi resep jus buah penurun kolesterol dan sayuran kaya antioksidan yang wajib Anda coba:

1. Resep Jus Apel, Wortel, dan Seledri

Perpaduan ini sangat kaya akan serat larut jenis pektin yang berfungsi mengikat kolesterol jahat di saluran pencernaan sebelum diserap oleh tubuh.

Bahan-bahan: 2 buah wortel, 2 buah apel hijau, dan 2 lembar daun seledri segar.

Cara Mengolah: Cuci bersih semua bahan, lalu potong-potong menjadi ukuran kecil. Masukkan ke dalam blender atau juicer, lalu proses hingga teksturnya benar-benar halus. Minum segera selagi segar agar nutrisinya tidak hilang.

2. Resep Jus Combo Antioksidan (Apel, Wortel, Jahe, Bayam, Bawang Putih, & Peterseli)

Racikan lengkap ini menggabungkan sayuran hijau dan rempah alami yang kaya fitosterol untuk melindungi kesehatan jantung dan melancarkan aliran darah.

Bahan-bahan: 4 buah wortel, 1 buah apel, 1 genggam daun bayam, 1/2 ruas jahe, 1 siung bawang putih, dan 1/2 sendok makan daun peterseli.

Cara Mengolah: Potong seluruh bahan agar mesin blender tidak bekerja terlalu berat. Haluskan semua bahan menjadi satu hingga teksturnya lembut, lalu tuang ke dalam gelas dan segera habiskan.

3. Resep Jus Semangka, Wortel, dan Jeruk

Semangka memiliki kandungan likopen dan citrulline yang sangat bagus untuk menjaga kelenturan pembuluh darah serta menurunkan kadar lemak jenuh.

Bahan-bahan: Buah semangka segar secukupnya (buang bijinya), 2 buah wortel, dan 1 buah jeruk yang sudah dikupas.

Cara Mengolah: Campurkan potongan semangka, wortel, dan jeruk ke dalam blender. Proses hingga tercampur rata. Anda bisa menyaringnya terlebih dahulu jika tidak menyukai ampasnya, lalu sajikan dalam kondisi dingin.

4. Resep Jus Mentimun Hidrasi Lemon

Mentimun dan lemon adalah kombinasi terbaik untuk mendetoksifikasi racun di dalam tubuh sekaligus meluruhkan tumpukan zat purin penyebab asam urat.

Bahan-bahan: 1 buah mentimun segar, air perasan dari 1 buah lemon, 500 ml air matang, es batu, dan 2 sendok makan gula pasir (opsional/bisa diganti madu).

Cara Mengolah: Haluskan mentimun bersama air lemon, air matang, dan sedikit pemanis menggunakan blender. Saring airnya ke dalam gelas, lalu tambahkan es batu agar terasa lebih segar saat diminum siang hari.

5. Resep Jus Lidah Buaya Berseri Lemon

Lidah buaya memiliki senyawa aktif beta-sitosterol yang struktur kimianya mirip dengan kolesterol, sehingga mampu menghambat penyerapan lemak jahat di usus.

Bahan-bahan: 200 gram daging lidah buaya (kupas bersih dan potong dadu), air perasan 1/2 buah lemon, 250 ml air matang, dan 1 sendok teh sirup gula atau madu.

Cara Mengolah: Blender gel lidah buaya bersama air lemon, madu, dan air hingga menyatu sempurna. Tambahkan es batu sesuai selera untuk sensasi rasa yang lebih nikmat dan menyegarkan.(ray/tribun-medan.com)

