Cara Menyembelih Hewan Kurban yang Benar, Ini Titik Sayatan yang Tepat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pada momen Idul Adha 2026, informasi yang paling banyak dicari adalah cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam.

Tidak hanya memahami doa dan niat, masyarakat juga ingin mengetahui tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam, mulai dari cara menyembelih kambing hingga cara menyembelih sapi kurban.

Proses penyembelihan hewan kurban memiliki aturan khusus yang harus diperhatikan agar ibadah kurban sah, hewan tidak tersiksa, dan daging yang dihasilkan tetap halal untuk dikonsumsi.

Karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami langkah-langkah penyembelihan hewan kurban dengan benar.

Dalam pelaksanaannya, cara menyembelih sapi maupun kambing kurban harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Hewan kurban dianjurkan diperlakukan dengan baik sebelum disembelih, menggunakan pisau yang tajam, serta membaca basmalah dan doa penyembelihan.

Untuk sapi kurban, proses penyembelihan biasanya membutuhkan beberapa orang agar hewan dapat ditangani dengan aman dan tidak mengalami stres berlebihan.

Sementara itu, cara menyembelih kambing umumnya lebih sederhana, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan syariat agar ibadah kurban diterima Allah SWT.

Untuk mengetahui seperti apa tata cara menyembelih hewan kurban yang benar menurut syariat, mari simak penjelasan dari Dr. Ir. Muchlison Anis, S.T., M.T.

Dr. Ir. Muchlison Anis, S.T., M.T adalah Anggota Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban yang Benar

Anggota Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Ir. Muchlison Anis, S.T., M.T. pernah menjelaskan bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang benar dalam kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA).

“Proses menyembelih hewan kurban diatur secara ketat dalam syariat Islam dan hukum nasional untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariat dan kesejahteraan hewan.

Di Indonesia, proses penyembelihan hewan diatur di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022 Tentang Penyembelihan Hewan Halal,” ungkap Anis, dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ia pun membagi proses penyembelihan hewan ini dalam tiga fase.

Persiapan Sebelum Penyembelihan

Lafazkan niat

Pastikan hewan telah direbahkan dan posisinya roboh ke kiri

Pihak yang akan menyembelih hewan harus berada pada posisi yang menghadap kiblat

Semua orang yang terlibat harus berada di posisi yang aman

Proses Penyembelihan

Tentukan titik sayatan di bawah jakun (kerongkongan) atau di bagian depan di antara ruas tulang leher ke-2 dan ke-3

Letakkan pisau pada leher hewan pada titik sayatan

Lafazkan bismillahi Allahu Akbar

Lakukan sayatan dengan cepat dan tegas untuk memotong saluran makan (kerongkongan), saluran nafas (trakea), dan dua pembuluh darah nadi (arteri karotis)

Proses ini mewajibkan putusnya 3 saluran utama tanpa memutus tulang leher: hulqum (saluran napas), mari' (saluran makan), dan dua wadaj (pembuluh darah kiri-kanan).

Pemeriksaan Setelah Penyembelihan

Periksa penampang sayatan untuk memastikan semua saluran telah terpotong dengan baik dan benar

Pastikan tidak ada sumbatan pada pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lancar dan tuntas

Segera lakukan koreksi jika ditemukan saluran yang belum terpotong sempurna atau terjadi sumbatan pada pembuluh darah besar

“Pemeriksaan setelah penyembelihan hewan kurban sangat penting dilakukan ya, guna memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat dan hewan kurban mati dengan cara yang baik,” terang Anis.

Siapa yang Boleh Menyembelih Hewan Kurban?