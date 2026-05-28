Doa Menyembelih Hewan Kurban untuk Orang Lain dan Diri Sendiri

PERSIAPAN SEMBELIH SAPI KURBAN- Sejumlah petugas mempersiapkan sapi kurban untuk disembelih seusai Salat Iduladha 1437 H di lapangan bola, Payasari, Deliserdang, Rabu (27/5/2026). Sebanyak 12 ekor sapi kurban yang disembelih pada Iduladha oleh warga Payasari. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR

TRIBUN-MEDAN.COM,- Memasuki momen perayaan Idul Adha 2026 yang juga dikenal sebagai Hari Raya Haji atau hari raya kurban, umat Muslim di seluruh dunia mulai sibuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah paling mulia, yaitu berkurban.

Selain memilih hewan terbaik yang memenuhi syariat, salah satu hal krusial yang wajib dipelajari dan dipersiapkan dengan matang adalah teks bacaan doa menyembelih hewan kurban.

Memahami tata cara dan pelafalan doa ini dengan benar sangat penting agar ibadah yang kita lakukan sah secara fikih dan bernilai pahala yang sempurna di sisi Allah SWT.

Bagi Anda yang berkesempatan untuk menyembelih hewan kurban Anda secara mandiri, penting untuk menghafalkan doa menyembelih hewan kurban untuk diri sendiri.

Membaca doa yang dikhususkan atas nama pribadi ini menjadi wujud syukur dan kepasrahan total seorang hamba atas rezeki yang telah dititipkan.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, sering kali prosesi penyembelihan diserahkan kepada panitia atau jagal terlatih.

Jika kondisinya demikian, sang penyembelih wajib melafalkan doa menyembelih hewan kurban untuk orang lain dengan menyebutkan nama pemilik kurban tersebut secara jelas saat proses penyembelihan berlangsung.

SAPI KURBAN- Ilustrasi sapi kurban yang sehat dengan tubuh yang gemuk saat diberi makan rumput di kandang. (Pinterest/Ree)

Mengetahui panduan lengkap mengenai tata cara dan niat menyembelih ini tidak hanya membantu kelancaran jalannya ibadah di hari raya kurban, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya.

Dengan pemahaman yang menyeluruh, siapa pun bisa melaksanakan prosesi ini dengan tenang, penuh khidmat, dan sesuai tuntunan sunah Nabi SAW.

Persiapkan diri Anda sejak dini agar momen Idul Adha tahun ini menjadi lebih bermakna dan membawa keberkahan yang melimpah bagi keluarga serta sesama yang membutuhkan.

Panduan Lengkap Tata Cara & Bacaan Doa Menyembelih Hewan Kurban Sesuai Syariat

Ibadah kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan ternak semata, melainkan sebuah bentuk ketundukan jiwa dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Agar ibadah ini sah dan bernilai pahala sempurna, proses eksekusinya harus mengikuti aturan fikih yang ketat.

Mulai dari pemenuhan syarat kelayakan hewan, kesiapan mental penyembelih, hingga pelafalan niat serta doa khusus yang sesuai dengan peruntukan kurban tersebut.

Bagi Anda yang ingin mempraktikannya secara langsung atau sekadar menambah wawasan, berikut adalah urutan tata cara beserta bacaan doa menyembelih hewan kurban terlengkap untuk diri sendiri maupun orang lain.

1. Tahap Persiapan dan Pemeriksaan Fisik Hewan

Langkah pertama sebelum prosesi penyembelihan dimulai adalah memastikan hewan kurban (sapi, kambing, domba, atau unta) sudah memenuhi kriteria syar'i.

Hewan harus sehat, tidak cacat (seperti buta atau pincang), bersih, serta telah masuk usia minimal kurban.

Dari sisi teknis, pastikan alat penyembelih seperti pisau atau golok telah diasah seoptimal mungkin hingga benar-benar tajam demi menjaga prinsip ihsan (tidak menyiksa hewan).

KAMBING KURBAN- Pekerja memberi pangan untuk kambing kurban di peternakan kambing di Medan, Selasa (19/5/2026). Menurut pedagang untukk permintaan kambing kurban menjelang Idul Adha mengalami kenaikan hingga 80 persen, yang dijual dari harga Rp1juta hingga Rp8 juta per ekor. (TRIBUN MEDAN/M Daniel Effendi Siregar)

2. Memantapkan Niat di Dalam Hati

Sebelum mata pisau menyentuh leher hewan, luruskan tujuan utama berkurban hanya demi mengharap rida Allah SWT.

Anda bisa melafalkan niat ini di dalam hati maupun diucapkan secara lisan:

نويت أن أاضحي للهِ تَعَالى Nawaitu an udhahhi lillaahi ta'ala. Artinya: "Saya berniat berkurban demi Allah Ta'ala."

3. Membaca Selawat Nabi

Sembari memposisikan hewan menghadap kiblat (miring ke sisi kiri), bacalah selawat sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ Allâhumma shalli alâ sayyidinâ muhammad, wa alâ âli sayyidinâ muhammad. Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya."

4. Mengumandangkan Takbir dan Tahmid

Kumandangkan kalimat agung ini sebanyak 3 kali takbir dan 1 kali tahmid untuk mengawali proses penyembelihan:

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, walillâhil hamd. Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah."

5. Ragam Doa Menyembelih Hewan Kurban

Pelafalan doa saat menyembelih dibedakan berdasarkan atas nama siapa ibadah kurban tersebut ditujukan. Berikut adalah variasi bacaannya:

Doa Menyembelih Hewan Kurban untuk Diri Sendiri اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا كَرِيْمُ Allâhumma hâdzihî minka wa ilaika, fataqabbal minnî yâ karîm. Artinya: "Ya Tuhanku, hewan ini merupakan nikmat dari-Mu. Dan melalui kurban ini aku mendekatkan diri kepada-Mu. Maka dari itu, Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, terimalah amalanku."

Doa Menyembelih Hewan Kurban untuk Orang Lain / Diwakilkan بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنْ ... Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka wa ilaika, fataqabbal min [...sebutkan nama pemilik kurban]. Artinya: "Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini bersumber dari-Mu dan dipersembahkan untuk-Mu, terimalah kurban dari [...sebutkan nama pemilik kurban]."

Doa Menyembelih Hewan Kurban Kolektif (Untuk 7 Orang) اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِن... يَا كَرِيْمُ Allâhumma hâdzihî minka wa ilaika, fataqabbal min [...sebutkan 7 nama pemilik kurban] yâ karîm. Artinya: "Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat dari-Mu. Dan dengannya kami mendekatkan diri kepada-Mu. Maka dari itu, Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, terimalah pendekatan diri kami."

6. Proses Penyembelihan dan Distribusi Daging

Setelah seluruh doa selesai dibaca, lakukan penyembelihan dengan gerakan yang cepat dan tegas.

Pastikan saluran napas (tenggorokan), saluran makanan (kerongkongan), serta dua urat nadi di leher hewan terputus sepenuhnya dalam sekali sayatan agar hewan tidak menderita lama.

Begitu hewan dipastikan telah mati sempurna, lakukan proses pengulitan dan pemotongan daging secara higienis dan rapi.

Langkah terakhir adalah membagikan paket daging kurban tersebut kepada golongan yang berhak menerima, khususnya fakir miskin, kaum duafa, tetangga sekitar, serta kerabat dekat.(ray/tribun-medan.com)

