Cuaca Medan Hari Ini 28 Mei 2026, Hujan Diperkirakan Merata Siang Hari

Ringkasan Berita: BMKG Wilayah I Medan memperkirakan cuaca Medan atau cuaca Sumut hari ini, Kamis 28 Mei 2026 berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah

Hujan ringan diperkirakan merata pada siang dan sore hari

Suhu udara di Sumut hari ini berkisar antara 15 hingga 33 derajat celcius

Pada 26 Mei 2026, terpantau ada 48 titik panas di Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM,- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memperkirakan cuaca Medan hari ini atau cuaca Sumut hari ini, Kamis 28 mei 2026 masih berpotensi dilanda hujan.

Ada beberapa kawasan di Sumatera Utara yang diperkirakan akan hujan sejak pagi hari.

Kawasan yang berpotensi dilanda hujan pada pagi hari adalah Humban Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya.

"Untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Pematang Siantar, Labuhanbatu, Langkat, Nias Utara, Simarungun, dan sekitarnya," kata Nensy Nindy, prakirawan cuaca BMKG Wilayah I Medan, dilihat dari Instagram BMKG @infobmkgsumut hari ini pukul 06.20 WIB.

Nensy bilang, untuk malam hari cuaca di Sumut masih berpotensi dilanda hujan ringan hingga sedang.

Wilayah yang berpotensi dilanda hujan ringan hingga sedang itu terjadi di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Hujan sedang berpotensi di wilayah Deli Serdang, Medan, Langkat, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah dan sekitarnya," ujar Nensy.

Sedangkan dinihari nanti, kata Nensy, masih berpotensi dilanda hujan ringan.

Kawasan yang berpotensi mengalami hujan ringan pada dinihari nanti adalah Mandailing Natal, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya.

"Suhu udara diperkirakan berkisar 15 hingga 33 derajat celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 100 persen," kata Nensy.

Adapun arah angin bertiup dari Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan 3 hingga 8 Km per jam.

Titik Panas

BMKG turut memantau adanya titik panas atau hot spot di wilayah Sumatera Utara.

Pada 26 Mei 2026 kemarin, terpantau ada 48 titik panas di Sumut.

Namun, BMKG tidak merinci secara detail dimana saja lokasinya.