Resep Sate Tahu Aci, Camilan yang Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan
Sate tahu aci adalah makanan lokal khas Indonesia. Teksturnya kenyal dengan perpaduan bumbu pedas gurih.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian pernah dengar tentang sate tahu aci?
Ya, ini adalah makanan khas Indonesia.
Di beberapa daerah, makanan ini jadi jajanan kecil atau camilan anak sekolah.
Teksturnya yang kenyal dicocol dengan saus membuat makanan ini disukai siapa saja, khususnya kalangan remaja.
Nah, bila kamu ingin membuatnya sendiri di rumah, sebenarnya cukup gampang.
Kamu juga bisa menjadikan jajanan ini sebagai ide usaha kecil-kecilan.
Buat kamu yang penasaran seperti apa proses penyajian dan apa saja bahan-bahannya, yuk simak ulasan ini hingga tuntas.
Barangkali kamu ingin menjadikan menu ini sebagai ide usaha rumahan kecil-kecilan.
Mudah-mudahan hasilnya memuaskan.
Bahan
Bahan
- 10 buah tahu kempos/ tahu pong
- 100 gram tepung tapioka
- 50 gram tepung terigu
- 1 sdm bawang putih bubuk
- 1/2 sdt garam
- 1/4 sdt merica bubuk
- 1/2 sdt kaldu jamur
- 75 ml air
- 2 helai daun bawang bagian hijau, iris tipis
Bahan olesan
- Secukupnya kecap manis
- Secukupnya minyak goreng
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Campur tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih bubuk, garam, merica bubuk dan kaldu jamur.
- Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai membentuk adonan. Kemudian tambahkan irisan daun bawang, aduk rata.
- Belah tahu, jangan sampai putus. Masukkan secukupnya adonan ke dalam tahu. Lakukan hingga adonan habis.
- Kemudian kukus hingga matang (± 30 menit). Biarkan sampai suhu ruang/ dingin.
- Setelah dingin baru potong-potong sesuai selera dan tusuk dengan tusukan sate.
- Siapkan bahan olesan, aduk rata. Oles sate tahu sampai rata.
- Panggang di atas teflon sampai kecoklatan. Sajikan dengan saus cocolan favorit.
