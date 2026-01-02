Resep Makanan

Resep Sate Tahu Aci, Camilan yang Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan

Sate tahu aci adalah makanan lokal khas Indonesia. Teksturnya kenyal dengan perpaduan bumbu pedas gurih.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Sate Tahu Aci, Camilan yang Bisa Jadi Ide Usaha Rumahan
Cookpad/Laila Huang
JAJANAN ANAK- Sat tahu aci adalah jajanan anak yang mudah sekali dibuat di rumah. Makanan ini juga bisa jadi ide usaha rumahan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kalian pernah dengar tentang sate tahu aci?

Ya, ini adalah makanan khas Indonesia.

Di beberapa daerah, makanan ini jadi jajanan kecil atau camilan anak sekolah.

Teksturnya yang kenyal dicocol dengan saus membuat makanan ini disukai siapa saja, khususnya kalangan remaja.

Nah, bila kamu ingin membuatnya sendiri di rumah, sebenarnya cukup gampang.

Kamu juga bisa menjadikan jajanan ini sebagai ide usaha kecil-kecilan.

Buat kamu yang penasaran seperti apa proses penyajian dan apa saja bahan-bahannya, yuk simak ulasan ini hingga tuntas.

Barangkali kamu ingin menjadikan menu ini sebagai ide usaha rumahan kecil-kecilan.

Mudah-mudahan hasilnya memuaskan.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 10 buah tahu kempos/ tahu pong
  • 100 gram tepung tapioka
  • 50 gram tepung terigu
  • 1 sdm bawang putih bubuk
  • 1/2 sdt garam
  • 1/4 sdt merica bubuk
  • 1/2 sdt kaldu jamur
  • 75 ml air
  • 2 helai daun bawang bagian hijau, iris tipis

Bahan olesan

  • Secukupnya kecap manis
  • Secukupnya minyak goreng

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Campur tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih bubuk, garam, merica bubuk dan kaldu jamur.
    2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai membentuk adonan. Kemudian tambahkan irisan daun bawang, aduk rata.
    3. Belah tahu, jangan sampai putus. Masukkan secukupnya adonan ke dalam tahu. Lakukan hingga adonan habis.
    4. Kemudian kukus hingga matang (± 30 menit). Biarkan sampai suhu ruang/ dingin.
    5. Setelah dingin baru potong-potong sesuai selera dan tusuk dengan tusukan sate.
    6. Siapkan bahan olesan, aduk rata. Oles sate tahu sampai rata.
    7. Panggang di atas teflon sampai kecoklatan. Sajikan dengan saus cocolan favorit.

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
sate tahu aci
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah

    Resep Bakso Ikan & Stick Crab Bakar, Camilan untuk Anak di Rumah
    Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai

    Resep Jagung Bakar Teflon Pedas Manis untuk Camilan saat Bersantai
    Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan

    Resep Jagung Bakar Keju, Camilan Kekinian yang Simpel Disajijan
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan