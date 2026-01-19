Resep Udang Asam Sunti Khas Aceh, Asam dan Pedas Jadi Satu

TRIBUN-MEDAN.COM,- Aceh tidak hanya dikenal karena budayanya saja.

Aceh juga dikenal dengan khasanah kulinernya yang cukup beragam.

Di kalangan masyarakat Aceh, ada satu menu istimewa yang rasanya unik.

Nama menu tersebut adalah udang asam sunti.

Ya, bahan dasar makanan ini adalah udang.

Dengan perpaduan bumbu dan asam sunti menciptakan rasa yang khas.

Bila kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mencobanya di rumah.

Berikut ini adalah cara penyajiannya.