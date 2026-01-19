Resep Makanan

Resep Udang Asam Sunti Khas Aceh, Asam dan Pedas Jadi Satu

Udang asam sunti adalah makanan khas Aceh yang rasanya cukup unik. Asam pedas menyatu jadi satu menggoyang lidah.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Udang Asam Sunti Khas Aceh, Asam dan Pedas Jadi Satu
Cookpad/harumyzuhra
KHAS ACEH- Udang asam sunti adalah makanan khas Aceh yang rasanya sangat unik. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Aceh tidak hanya dikenal karena budayanya saja.

Aceh juga dikenal dengan khasanah kulinernya yang cukup beragam.

Di kalangan masyarakat Aceh, ada satu menu istimewa yang rasanya unik.

Nama menu tersebut adalah udang asam sunti.

Ya, bahan dasar makanan ini adalah udang.

Dengan perpaduan bumbu dan asam sunti menciptakan rasa yang khas.

Bila kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mencobanya di rumah.

Berikut ini adalah cara penyajiannya.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 200 gr udang yang sudah di cuci bersih
  • 10 buah cabe hijau
  • 6 buah cabe rawit
  • 3 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • secukupnya ketumbak bubuk
  • 2 cm kunyit
  • 8 buah asam sunti
  • 1 cm jahe
  • 3 lembar daun salam
  • 2 cm batang sereh
  • secukupnya minyak

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Blender bumbu halus (cabe hijau, cabe rawit, bamer, baput, ketumbar, kunyit dan asam sunti)
    2. Iris bawang merah 2 buah, lalu tumis menggunakan minyak beserta bumbu halus, daun salam dan sereh
    3. Kemudian masukkan udang, aduk-aduk sampai merata, hingga bumbu meresap, tambahkan minyak jika dirasa masih kurang
    4. Tunggu hingga matang, udang asam sunti siap disajikan 

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
udang asam sunti
makanan khas Aceh
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Dendeng Lambok Balado Jamur Kuping Sumatera Barat yang Bikin Nagih

    Resep Dendeng Lambok Balado Jamur Kuping Sumatera Barat yang Bikin Nagih
    Resep Gulai Kaki Sapi Khas Restoran Minang yang Menggoda Selera

    Resep Gulai Kaki Sapi Khas Restoran Minang yang Menggoda Selera
    Resep Ayam Suwir Sambal Matah, Menu Baru Makanan di Rumah

    Resep Ayam Suwir Sambal Matah, Menu Baru Makanan di Rumah
    Video Pilihan
    Kondisi 1 Pramugari Korban Pesawat ATR yang Ditemukan Meninggal di Jurang 500 Meter Bulusaraung
    Kondisi 1 Pramugari Korban Pesawat ATR yang Ditemukan Meninggal di Jurang 500 Meter Bulusaraung
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan