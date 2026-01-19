Resep Makanan
Resep Udang Asam Sunti Khas Aceh, Asam dan Pedas Jadi Satu
Udang asam sunti adalah makanan khas Aceh yang rasanya cukup unik. Asam pedas menyatu jadi satu menggoyang lidah.
KHAS ACEH- Udang asam sunti adalah makanan khas Aceh yang rasanya sangat unik.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Aceh tidak hanya dikenal karena budayanya saja.
Aceh juga dikenal dengan khasanah kulinernya yang cukup beragam.
Di kalangan masyarakat Aceh, ada satu menu istimewa yang rasanya unik.
Nama menu tersebut adalah udang asam sunti.
Ya, bahan dasar makanan ini adalah udang.
Dengan perpaduan bumbu dan asam sunti menciptakan rasa yang khas.
Bila kamu tertarik dengan menu yang satu ini, kamu bisa mencobanya di rumah.
Berikut ini adalah cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 200 gr udang yang sudah di cuci bersih
- 10 buah cabe hijau
- 6 buah cabe rawit
- 3 siung bawang merah
- 4 siung bawang putih
- secukupnya ketumbak bubuk
- 2 cm kunyit
- 8 buah asam sunti
- 1 cm jahe
- 3 lembar daun salam
- 2 cm batang sereh
- secukupnya minyak
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Blender bumbu halus (cabe hijau, cabe rawit, bamer, baput, ketumbar, kunyit dan asam sunti)
- Iris bawang merah 2 buah, lalu tumis menggunakan minyak beserta bumbu halus, daun salam dan sereh
- Kemudian masukkan udang, aduk-aduk sampai merata, hingga bumbu meresap, tambahkan minyak jika dirasa masih kurang
- Tunggu hingga matang, udang asam sunti siap disajikan
