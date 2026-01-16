Resep Makanan
Resep Ayam Suwir Sambal Matah, Menu Baru Makanan di Rumah
Ayam suwir sambal matah adalah makanan Indonesia dengan cita rasa yang menggoda. Rasa sambalnya boikin ketagihan.
MENU NUSANTARA- Ayam suwir sambal matah merupakan satu diantara menu nusantara yang dijamin menggoda selera. Perpaduan bumbu dan cabai bikin siapa saja ketagihan.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Ada beraneka ragam jenis makanan yang berbahan baku daging ayam.
Misalnya saja ayam sambal, dan juga ayam panggang.
Lalu, bagaimana dengan suwiran ayam?
Apakah Anda pernah mencobanya?
Ada satu menu makanan yang namanya ayam suwir sambal matah.
Makanan ini sangat cocok sekali disuguhkan sebagai menu baru di rumah.
Perpaduan bumbu dan sambal bakal bikin siapa saja ketagihan.
Jika bunda ingin mencobanya, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 500 gr ayam (saya pake paha biar juicy)
- 1 liter air
- 60 ml santan instan
- 2 butir bawang putih geprek
- 2 cm jahe geprek
- 1 btg daun bawang iris panjang
- 1/4 sdt garam
- 1 sdt kaldu bubuk
Bahan bumbu iris
- 8 butir bawang merah
- 2 butir bawang putih
- 10 bh cabe keriting merah
- 10 bh cabe keriting hijau
- 15 bh cabe rawit (saya pake 10bh)
- 1 btg serai iris bagian putih
- 8 lbh daun jeruk buang tangkainya
Seasoning
- 5 sdm minyak goreng
- 1/4 sdt lada bubuk
- 1/8 sdt garam
- 1 sdt kaldu bubuk
- 1 cm terasi bakar
- 3/4 sdm gula pasir
- 1/4 sdt minyak wijen
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Siapkan air di panci, beri bawang putih geprak, jahe geprak dan daun bawang, beri santan instan. Masukkan garam, kaldu bubuk. Rebus hingga mendidih.. baru masukkan ayam. Rebus ayam kurang lebih 15 - 20 menit.
- Angkat dan rendam di air es diamkan beberapa saat. Baru suwir-suwir. Sisihkan
- Panaskan minyak goreng, tumis bawang merah dan putih hingga harum, masukkan serai iris dan terasi. Masak hingga harum dan masukka. Cabe iris smua aduk rata
- Masukkan daun jeruk dan ayam bersamaan, beri 3 sdm air rebusan ayam tadi, beri seasoning, garam, gula, lada bubuk, kaldu bubuk.. masak sebentar hingga kuah menyusut.. sesaat sebelum diangkat beri minyak wijen. Test rasa. Angkat. Sajikan
