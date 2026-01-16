Resep Ayam Suwir Sambal Matah, Menu Baru Makanan di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ada beraneka ragam jenis makanan yang berbahan baku daging ayam.

Misalnya saja ayam sambal, dan juga ayam panggang.

Lalu, bagaimana dengan suwiran ayam?

Apakah Anda pernah mencobanya?

Ada satu menu makanan yang namanya ayam suwir sambal matah.

Makanan ini sangat cocok sekali disuguhkan sebagai menu baru di rumah.

Perpaduan bumbu dan sambal bakal bikin siapa saja ketagihan.

Jika bunda ingin mencobanya, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.