Sumut Terkini
Sama dengan Pemerintah, Tarekat Naqsyabandiyah Deli Serdang Idul Adha Besok
Setelah salat Idul Adha, besok mereka akan menyembelih hewan qurban yang akan dibagi ke jemaah, ataupun masyarakat.
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Jemaat tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah, Deli Serdang, menetapkan hari raya Idul Adha, Rabu 27 Mei besok.
Kemudian malam ini, mereka akan melaksanakan malam takbiran, dan besok pagi akan menggelar Salat idul Adha di rumah suluk Tarekat Naqsyabandiyah Marindal, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi mengatakan, ketetapan ini sesuai berdasarkan keputusan majelis fatwa di Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.
"Besok kami melaksanakan salat Idul Adha,"kata Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi, Selasa (26/5/2026).
Setelah salat Idul Adha, besok mereka akan menyembelih hewan qurban yang akan dibagi ke jemaah, ataupun masyarakat.
Untuk lokasi salat, juga disebut di beberapa lokasi ataupun daerah.
"Besok akan dihadiri para jemaah,"tutupnya.
(Cr25/Tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
|Viral Polisi Didorong Hingga Terjungkal ke Parit di Polda Sumut, Kabid Humas: Masalah Rumah Tangga
|Mantan Kepala BPBD Tebingtinggi Dituntut 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penanggulangan Bencana
|Wabup Samosir Resmikan Relokasi Bank Sumut KCP Onan Baru, Tekankan Peningkatan Plafon Permodalan
|Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tanjungbalai Monitoring Harga Sembako di Pasar jelang Idul Adha
|Tim Cobra Tembak Kaki Tersangka Curanmor di Kota Binjai Usai Curi Motor di Teras Rumah