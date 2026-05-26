Sumut Terkini

Sama dengan Pemerintah, Tarekat Naqsyabandiyah Deli Serdang Idul Adha Besok

Setelah salat Idul Adha, besok mereka akan menyembelih hewan qurban yang akan dibagi ke jemaah, ataupun masyarakat.

Tayang:
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Sama dengan Pemerintah, Tarekat Naqsyabandiyah Deli Serdang Idul Adha Besok
Tribun-medan.com/Fredy Santoso
Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah saat menggelar salat Idul Adha, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/6/2023) lalu. Tahun 2026 ini mereka menetapkan lebaran haji jatuh pada Rabu 27 Mei. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Jemaat tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah, Deli Serdang, menetapkan hari raya Idul Adha, Rabu 27 Mei besok.

Kemudian malam ini, mereka akan melaksanakan malam takbiran, dan besok pagi akan menggelar Salat idul Adha di rumah suluk Tarekat Naqsyabandiyah Marindal, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi mengatakan, ketetapan ini sesuai berdasarkan keputusan majelis fatwa di Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.

"Besok kami melaksanakan salat Idul Adha,"kata Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi, Selasa (26/5/2026).

Setelah salat Idul Adha, besok mereka akan menyembelih hewan qurban yang akan dibagi ke jemaah, ataupun masyarakat.

Untuk lokasi salat, juga disebut di beberapa lokasi ataupun daerah.

"Besok akan dihadiri para jemaah,"tutupnya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
Tarekat Naqsyabandiyah
Idul Adha
Deli Serdang
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan