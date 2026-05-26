Sama dengan Pemerintah, Tarekat Naqsyabandiyah Deli Serdang Idul Adha Besok

Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah saat menggelar salat Idul Adha, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Jumat (27/6/2023) lalu. Tahun 2026 ini mereka menetapkan lebaran haji jatuh pada Rabu 27 Mei.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Jemaat tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah, Deli Serdang, menetapkan hari raya Idul Adha, Rabu 27 Mei besok.

Kemudian malam ini, mereka akan melaksanakan malam takbiran, dan besok pagi akan menggelar Salat idul Adha di rumah suluk Tarekat Naqsyabandiyah Marindal, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi mengatakan, ketetapan ini sesuai berdasarkan keputusan majelis fatwa di Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.

"Besok kami melaksanakan salat Idul Adha,"kata Syekh Muda Muhammad Hasbi Asshadiqi, Selasa (26/5/2026).

Setelah salat Idul Adha, besok mereka akan menyembelih hewan qurban yang akan dibagi ke jemaah, ataupun masyarakat.

Untuk lokasi salat, juga disebut di beberapa lokasi ataupun daerah.

"Besok akan dihadiri para jemaah,"tutupnya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

