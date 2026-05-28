UNIMED Terima 6.023 Mahasiswa Jalur SNBT 2026, Ini 10 Jurusan Favoritnya

MAHASISWA BARU UNIMED- Ribuan calon mahasiswa baru mengikuti kegiatan di lapangan Universitas Negeri Medan (Unimed), Medan, tahun lalu. Unimed menerima sebanyak 6.023 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 dari total 25.898 pendaftar. Program Studi PGSD dan Manajemen menjadi jurusan paling diminati pada SNBT tahun ini.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Universitas Negeri Medan (Unimed) menerima sebanyak 6.023 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 25.898 peserta yang mendaftar UTBK-SNBT 2026 di Unimed.

Pengumuman hasil SNBT 2026 telah disampaikan panitia pusat pada Senin (25/5) sore. Peserta dapat mengecek hasil kelulusan melalui laman resmi pengumuman SNPMB maupun laman mirror Unimed.

Rektor Unimed, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST, MPd mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil lolos menjadi calon mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2026 di Universitas Negeri Medan. Seluruh pimpinan dan sivitas akademika Unimed menyambut dengan bangga kehadiran putra-putri terbaik bangsa yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Unimed,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya animo masyarakat terhadap Unimed terlihat dari jumlah peminat pada sejumlah program studi unggulan.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) menjadi jurusan paling diminati dengan jumlah peminat mencapai 1.954 orang.

Di posisi kedua terdapat Program Studi Manajemen dengan 1.939 peminat.

Berikut 10 program studi favorit di Unimed pada SNBT 2026 berdasarkan jumlah peminat:

PGSD – 1.954 peminat

Manajemen – 1.939 peminat

Teknik Mesin (D3)

Gizi

Akuntansi

Manajemen Konstruksi (D4)

Ilmu Komputer

Kedokteran

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pendidikan Bimbingan dan Konseling

Sementara itu, dari sisi tingkat persaingan atau keketatan, Program Studi Kedokteran menjadi jurusan paling ketat dengan tingkat keketatan 2,56 persen.

Selanjutnya disusul Teknik Mesin (D3), Manajemen, Hukum Bisnis, Akuntansi, Gizi, Manajemen Konstruksi (D4), Ilmu Komputer, Bisnis Digital, dan Teknik Lingkungan.

Menurut Rektor, tingginya keketatan menunjukkan besarnya persaingan untuk dapat diterima pada program studi favorit di Unimed.

Rektor juga mengingatkan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus agar segera mengikuti tahapan registrasi, verifikasi data, daftar ulang, hingga pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau seluruh calon mahasiswa yang dinyatakan lulus agar segera memantau informasi registrasi dan daftar ulang melalui laman resmi Unimed dan media sosial resmi Unimed agar tidak tertinggal informasi penting,” katanya.

Bagi peserta yang belum berhasil lolos melalui jalur SNBT, Unimed masih membuka kesempatan melalui jalur Seleksi Mandiri yang mulai dibuka pada 26 Mei 2026.

