Trafik Kendaraan di Jalan Tol Binjai-Langsa Meningkat 36 Persen pada Libur Panjang Idul Adha-Waisak

JALAN TOL - Suasana Gerbang Tol Pangkalan Brandan saat pengendara keluar dan masuk di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (28/5/2026).

TRIBUN-NEDAN.com, LANGKAT - Ruas Tol Binjai-Langsa mengalami peningkatan trafik kendaraan pada libur panjang dari mulai Lebaran Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila di Bulan Mei 2026.

Sejumlah ruas tol yang dikelola PT Hutama Karya mencatat peningkatan trafik dibandingkan kondisi normal, seiring dengan meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat antarkota maupun menuju kawasan wisata, pusat kota, dan wilayah sekitar ruas tol.

"Pada ruas Tol Binjai-Langsa (Binjai-Pangkalan Brandan) dari sejak tanggal 26 Mei 2026, tercatat sebanyak 12.485 kendaraan atau meningkat 36,28 persen dibandingkan trafik normal," ujar Plt EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Hamdani, Kamis (28/5/2026).

Lanjut Hamdani, PT Hutama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang.

Menghadapi periode libur panjang ini, Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang.

"Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan, pengemudi dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku," kata Hamdani.

"Apabila merasa lelah atau mengantuk, pengguna jalan diimbau untuk segera beristirahat di rest area terdekat dan tidak memaksakan perjalanan," sambungnya.

PT Hutama Karya juga terus memperkuat kesiapan layanan melalui pengoperasian petugas di lapangan, pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala, serta koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga perjalanan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman.

"Kami Hutama Karya juga terus memperkuat kesiapan layanan melalui pengoperasian petugas di lapangan, pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala, serta koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga perjalanan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman," ucap Hamdani. (cr23/tribun-medan.com)