PDI Perjuangan Sumut
Warga Palas Syukuri Sapi Kurban Ketua PDIP Sumut: “Hormat yang Tertinggi, Kami Tak Menyangka”
VKetua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melanjutkan perjalanan penyaluran hewan kurban ke sejumlah desa
Warga Palas Syukuri Sapi Kurban Ketua PDIP Sumut: “Hormat yang Tertinggi, Kami Tak Menyangka”
TRIBUN-MEDAN.COM, PADANG LAWAS-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melanjutkan perjalanan penyaluran hewan kurban ke sejumlah desa di Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026).
Setelah sehari sebelumnya bergerak di Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, rombongan partai melanjutkan agenda ke Desa Ujung Batu IV dan Desa Transpir, Kecamatan Huta Raja Tinggi.
Perjalanan menuju lokasi tidak singkat. Dari pusat Kabupaten Padang Lawas, rombongan harus menempuh jalan berjam-jam melewati kawasan perkebunan sawit dan jalan desa yang sebagian masih belum mulus.
Namun, perjalanan itu tetap dijalani Rapidin dan rombongan untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerahkan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Berbeda dari agenda resmi yang kerap berjarak dengan warga, kedatangan Rapidin berlangsung sederhana. Ia datang tanpa protokoler ketat, duduk di atas tikar bersama warga di bawah rindangnya pohon sawit.
Percakapan mengalir santai, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, harga tandan buah segar sawit, hingga usulan perbaikan ruang musala yang disampaikan Ustadz JP Lubis di Desa Transpir.
Rapidin didampingi Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan, Ketua DPC PDIP Padang Lawas Haji Haris Simbolon, mantan Wakil Bupati Toba periode 2019-2024 Tonny Simanjuntak, serta jajaran kader partai lainnya.
Penyaluran sapi kurban itu menjadi bagian dari distribusi hewan kurban gotong royong PDI Perjuangan di Sumatera Utara.
Pada Idul Adha tahun ini, total 113 ekor sapi disalurkan ke berbagai daerah di Sumut.
Di hadapan masyarakat, Rapidin mengatakan Idul Adha harus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan antarsesama warga bangsa. Menurut dia, nilai pengorbanan dalam Idul Adha sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kami datang membawa semangat kebersamaan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat. Berkurban itu bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang keikhlasan membantu sesama dan peduli kepada yang membutuhkan,” kata Rapidin.
Ia juga mengingatkan agar pembagian daging kurban benar-benar mengutamakan masyarakat kecil dan kaum duafa.
“Utamakan kaum duafa. Jangan sampai pembagian kurban hanya berputar di kelompok tertentu saja. Yang paling penting, masyarakat kecil juga bisa merasakan kebahagiaan hari raya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rapidin turut menyampaikan salam Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Padang Lawas.
Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon
Simpatisan dan Massa Rapidin Simbolon di Tabagsel
Drs Rapidin Simbolon. MM
|Hari Dua Rapidin Bagi Sapi Kurban di Palas, Tokoh Dalihan Natolu: Bukti PDIP Dekat dengan Umat Islam
|Ketua DPD PDIP Sumut Serahkan 30 Sapi Kurban ke Labura, Labuhanbatu dan Labusel: Utamakan Kaum Duafa
|Ketua DPD PDIP Sumut Bawa Benih Jagung P-32 ke Huta Rihit, Warga Rindukan Jalan yang Pernah Dibangun
|Ketua DPD PDIP Sumut Dorong Generasi Muda Parlilitan Peduli dan Kritis Jaga Pancasila dan Demokrasi
|Ketua PDIP Sumut Kembali Bagikan Benih Jagung P-32 untuk Petani Samosir: Ancaman Krisis Global Nyata