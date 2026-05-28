Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon MM yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI , menyerahkan hewan kurban kepada warga Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026). Hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat kecil dan kaum duafa dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Warga Palas Syukuri Sapi Kurban Ketua PDIP Sumut: “Hormat yang Tertinggi, Kami Tak Menyangka”

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANG LAWAS-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melanjutkan perjalanan penyaluran hewan kurban ke sejumlah desa di Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026).

Setelah sehari sebelumnya bergerak di Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, rombongan partai melanjutkan agenda ke Desa Ujung Batu IV dan Desa Transpir, Kecamatan Huta Raja Tinggi.

Perjalanan menuju lokasi tidak singkat. Dari pusat Kabupaten Padang Lawas, rombongan harus menempuh jalan berjam-jam melewati kawasan perkebunan sawit dan jalan desa yang sebagian masih belum mulus.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon MM yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI, duduk bersama warga di atas tikar di bawah rindangnya pohon sawit saat berdialog dengan masyarakat Desa Transpir, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026). Dalam pertemuan sederhana itu, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari harga tandan buah sawit hingga kebutuhan perbaikan musala di desa mereka.

Namun, perjalanan itu tetap dijalani Rapidin dan rombongan untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerahkan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Berbeda dari agenda resmi yang kerap berjarak dengan warga, kedatangan Rapidin berlangsung sederhana. Ia datang tanpa protokoler ketat, duduk di atas tikar bersama warga di bawah rindangnya pohon sawit.

Percakapan mengalir santai, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, harga tandan buah segar sawit, hingga usulan perbaikan ruang musala yang disampaikan Ustadz JP Lubis di Desa Transpir.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon MM yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI, menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat Desa Transpir, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026). Penyaluran hewan kurban itu menjadi bagian dari distribusi sapi kurban gotong royong PDI Perjuangan Sumatera Utara di sejumlah daerah.

Rapidin didampingi Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan, Ketua DPC PDIP Padang Lawas Haji Haris Simbolon, mantan Wakil Bupati Toba periode 2019-2024 Tonny Simanjuntak, serta jajaran kader partai lainnya.

Pada Idul Adha tahun ini, total 113 ekor sapi disalurkan ke berbagai daerah di Sumut.

Warga Desa Ujung Batu IV usai berbincang bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, usai penyerahan hewan kurban di Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026). Dalam suasana sederhana di bawah perkebunan sawit, warga menyampaikan harapan terkait kondisi ekonomi dan pembangunan desa pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Di hadapan masyarakat, Rapidin mengatakan Idul Adha harus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan antarsesama warga bangsa. Menurut dia, nilai pengorbanan dalam Idul Adha sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

“Kami datang membawa semangat kebersamaan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat. Berkurban itu bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang keikhlasan membantu sesama dan peduli kepada yang membutuhkan,” kata Rapidin.

Ia juga mengingatkan agar pembagian daging kurban benar-benar mengutamakan masyarakat kecil dan kaum duafa.

“Utamakan kaum duafa. Jangan sampai pembagian kurban hanya berputar di kelompok tertentu saja. Yang paling penting, masyarakat kecil juga bisa merasakan kebahagiaan hari raya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rapidin turut menyampaikan salam Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Padang Lawas.