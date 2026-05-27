Hari Dua Rapidin Bagi Sapi Kurban di Palas, Tokoh Dalihan Natolu: Bukti PDIP Dekat dengan Umat Islam

TRIBUN-MEDAN.COM, PALAS-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon MM, melanjutkan penyaluran sapi kurban gotong royong PDI Perjuangan ke Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026).

Setelah sehari sebelumnya bergerak di Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, rombongan partai kembali melanjutkan perjalanan dengan pesan yang sama partai harus tetap hadir di tengah rakyat kecil.

Penyerahan hewan kurban berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Padang Lawas.

Rapidin datang didampingi Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan, mantan Wakil Bupati Toba periode 2019-2024 Tonny Simanjuntak, serta Ketua DPC PDIP Padang Lawas, Haji Haris Simbolon.

Di halaman kantor partai itu, warga sudah berkumpul sejak pagi. Sebagian datang mengenakan peci dan sarung, sebagian lain berdiri bercampur dengan kader partai yang mengenakan atribut merah. Suasananya sederhana, tetapi terasa akrab.

Tidak ada jarak yang kaku antara pengurus partai dan masyarakat.

Sapi kurban kemudian diterima perwakilan masyarakat, Putra Halomoan Hasibuan. Bagi warga yang hadir, penyerahan itu bukan sekadar bantuan tahunan, melainkan bentuk perhatian yang terus dijaga PDI Perjuangan di tengah masyarakat bawah.

Rapidin mengatakan, kurban harus menjadi jalan memperkuat nilai kemanusiaan, gotong royong, dan persaudaraan antarsesama anak bangsa.

Karena itu, ia meminta pembagian daging kurban benar-benar mengutamakan masyarakat kecil dan kaum duafa.

“Jangan sampai pembagian ini hanya berputar di internal saja. Utamakan kaum duafa, masyarakat kecil, orang-orang yang memang jarang menikmati daging kurban. Itu yang harus didahulukan,” kata Rapidin di hadapan kader dan warga.

Dalam kesempatan itu, Rapidin juga menyampaikan salam Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Sokarnoputri kepada masyarakat Padang Lawas.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan dibangun di atas semangat kebangsaan yang mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya dalam nilai Pancasila.

“PDIP bersama rakyat. Kita berbeda suku, berbeda agama, tapi dibalut persatuan. Setiap perayaan hari besar agama, partai harus hadir bersama masyarakat. Itu semangat gotong royong dan Pancasila yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Menurut Rapidin, politik tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia mengingatkan kader agar tidak hanya hadir menjelang agenda politik, tetapi tetap berada di tengah masyarakat ketika rakyat menghadapi kesulitan hidup.

“Partai ini besar karena rakyat. Jadi jangan pernah meninggalkan rakyat. Kalau rakyat susah, kader harus hadir. Kalau rakyat butuh, partai harus ada di depan,” katanya.