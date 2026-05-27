Ketua DPD PDIP Sumut Serahkan 30 Sapi Kurban ke Labura, Labuhanbatu dan Labusel: Utamakan Kaum Duafa

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, didampingi Wakil Bupati Toba 2020-2024, Toba Simanjuntak, serta Sorta Ertaty Siahaan menyerahkan sapi kurban kepada jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara yang diterima Ketua DPC Dr. Poaradda Nababan, Sekretaris Ade Herlanda Harahap, dan Mutfi Ahmad SE di Kantor DPC PDIP Labura, Selasa (25/5/2026). Sebanyak 30 ekor sapi kurban disalurkan ke sejumlah daerah di Sumatera Utara untuk dibagikan kepada masyarakat, terutama kaum duafa, dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Ketua DPD PDIP Sumut Serahkan 30 Sapi Kurban ke Labura, Labuhanbatu dan Labusel, Rapidin: Utamakan Kaum Duafa

TRIBUN-MEDAN.COM, LABUHANBATU-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, , memulai penyaluran 30 ekor sapi kurban ke sejumlah daerah di Sumatera Utara pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026.

Dari Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu hingga Labuhanbatu Selatan, rombongan partai bergerak dari satu titik ke titik lain membawa pesan yang sama, partai harus tetap hadir di tengah rakyat kecil.

Didampingi istrinya, Sorta Ertaty Siahaan, Rapidin memulai penyerahan tahap pertama pada Selasa (25/5/2026).

Dititk awal, Ppenyerahan ke masyarakat diberikan melalui DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara.

Sejumlah kader partai, warga, hingga pengurus ranting sudah berkumpul sejak pagi menunggu kedatangan rombongan.

Dua ekor sapi kurban diserahkan kepada jajaran pengurus DPC, di antaranya Ketua DPC Dr. Poaradda Nababan, Sekretaris Ade Herlanda Harahap, serta Mutfi Ahmad SE.

Semua hewan kurban tersebut diperuntukkan bagi masyarakat akar rumput di sekitar wilayah tersebut.

Rapidin tampak beberapa kali berbincang dengan warga yang hadir. Ia menegaskan, pembagian daging kurban jangan hanya menjadi kegiatan seremonial partai, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai pembagian ini hanya berputar di internal saja. Utamakan kaum duafa, masyarakat kecil, orang-orang yang memang jarang menikmati daging kurban. Itu yang harus didahulukan,” kata Rapidin di hadapan pengurus dan kader partai.

Menurut dia, Idul Adha selalu menjadi pengingat bahwa politik seharusnya tidak menjauh dari nilai kemanusiaan dan gotong royong.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, didampingi Sorta Ertaty Siahaan, menyerahkan hewan kurban kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan, Muhammad Hasir, di Kantor DPC PDIP Labusel, Selasa (26/5/2026). Hewan kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat kecil, khususnya kaum duafa, dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. (TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA)

Karena itu, ia meminta seluruh kader tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berat dirasakan sebagian warga.

“Partai ini besar karena rakyat. Jadi jangan pernah meninggalkan rakyat. Kalau rakyat susah, kader harus hadir. Kalau rakyat butuh, partai harus ada di depan,” ujarnya.

Dari Labuhanbatu Utara, rombongan bergerak menuju Kantor DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu.

Di lokasi kedua itu, kader dan simpatisan kembali menyambut kedatangan Rapidin dengan suasana hangat. Di lokasi kedua diserahkan Rapidin kepada Ketua DPC PDIP Labusel, Saptono.