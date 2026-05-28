Bagi Sapi Kurban, Ketua PDIP Sumut Serap Aspirasi Petani Sawit Palas dan Dukung Perbaikan Musala
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, , melanjutkan safari penyaluran hewan kurban ke sejumlah desa di Kabupaten Padang Lawas, Rabu (27/5/2026).
Namun, kunjungan itu tidak hanya diisi agenda pembagian sapi kurban. Di tengah suasana Idul Adha, Rapidin juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog dengan warga, menyerap aspirasi, hingga memberikan pendidikan politik tentang pentingnya persatuan dan gotong royong.
Setelah sehari sebelumnya bergerak di Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, rombongan PDI Perjuangan Sumut melanjutkan perjalanan menuju Desa Ujung Batu IV dan Desa Transpir, Kecamatan Huta Raja Tinggi.
Perjalanan menuju lokasi cukup panjang. Rombongan harus melintasi jalan perkebunan sawit dan jalur desa yang sebagian masih rusak.
Namun, setibanya di lokasi, suasana berubah hangat. Rapidin datang tanpa pengawalan berlebihan.
Ia memilih duduk bersama warga di atas tikar, di bawah rindangnya pohon sawit, sambil mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat.
Percakapan berlangsung sederhana, tetapi penuh persoalan yang selama ini dihadapi warga desa. Mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, kebutuhan perbaikan musala, hingga harga tandan buah segar sawit yang terus menjadi perhatian petani.
Seorang petani sawit bernama Tumiran mempertanyakan kepastian harga sawit yang dinilai kerap berubah dan tidak stabil.
Menurut dia, kondisi itu membuat masyarakat perkebunan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap ada perhatian soal harga sawit ini, Pak. Kadang naik, kadang turun, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” kata Tumiran di hadapan Rapidin dan warga lainnya.
Mendengar keluhan itu, Rapidin mengatakan persoalan sawit menjadi salah satu hal yang akan terus diperjuangkan, terutama menyangkut kepastian harga dan perlindungan terhadap petani kecil.
“Petani sawit jangan sampai terus berada di posisi lemah. Negara harus hadir, dan kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat soal harga sawit ini,” ujar Rapidin.
Selain soal sawit, Ustadz JP Lubis juga menyampaikan harapan terkait perbaikan ruang musala di Desa Transpir.
Menurut dia, fasilitas ibadah di desa tersebut membutuhkan perhatian agar masyarakat lebih nyaman menjalankan kegiatan keagamaan.
Rapidin menyebut usulan itu akan dicatat dan diperjuangkan bersama kader partai di daerah.
