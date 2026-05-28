Iduladha 1447 H, PWI Sumut Sembelih Enam Hewan Kurban

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) menyembelih enam hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) menyembelih enam hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M.

Penyembelihan kurban di laksanakan di Kantor PWI Sumut, Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Kamis (28/5/2026).

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, di dampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Panitia, Riza Mulyadi, mengatakan penyembelihan hewan kurban merupakan rutinitas tahunan dilaksanakan PWI Sumut pada setiap Hari Raya Idul Adha.

Hal ini, sebut pria yang akrab disapa Nanda, merupakan wujud kepedulian serta kekompakan keluarga besar PWI Sumut untuk berbagi.

“Kita berbagi kepada seluruh anggota PWI yang berdomisili di Medan, anggota IKWI dan Warakawuri, total kupon yang akan dibagi 500 kupon ” katanya.

Memang, sebut Nanda, secara jumlah hewan kurban yang disembelih berkurang dari tahun sebelumnya.

"Begitu pun kita tetap bersyukur. Esensinya bukan masalah jumlah hewan kurban, tetapi makna kepedulian untuk berbagi di hari raya ini.

Apalagi pada tahun ini para pengurus PWI Sumut juga berkontribusi ikut berkurban. Ini menjadi langkah awal. In Syaa Allah, ke depan semakin banyak pengurus dan anggota PWI berkurban di rumah besar PWI sendiri,” ujarnya.

Kepada para mitra kerja selaku pengkurban, Farianda mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkurban di rumah besar PWI Sumut.

"Doa kita bersama, semoga ibadah kurban yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah SWT dan menjadi berkah bagi kita semua. In Syaa Allah, ke depan PWI semakin baik,” ujarnya.

Sementara, Riza Mulyadi, menambahkan enam ekor hewan kurban yang disembelih di rumah besar PWI Sumut terdiri dari empat ekor sapi dan dua ekor kambing.

“Hewan-hewan kurban ini merupakan kurban para mitra kerja PWI Sumut,” kata Riza.

Keempat ekor sapi itu, sebut Riza, masing-masing dari Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, anggota DPR RI, Musa Rajeckshah (Ijeck), PT. Belawan New Container Terminal (BNCT) dan PT. Kurnia Aneka Gemilang (Sirup Kurnia). Sedangkan dua ekor kambing, masing-masing atas nama Agus Lubis (Dewan Kehormatan PWI Sumut) dan pengurus PWI Sumut.

Riza juga mengucapkan terima kasih kepada para pengkurban dan mitra kerja yang telah bersedia berkurban di rumah besar PWI Sumut.

“Semoga semua amal baik para pengkurban mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucap Riza.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan