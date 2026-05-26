Sumut Terkini

Olahan Daging Kurban Anti Membosankan, Sate Sapi Jadi Menu Favorit Keluarga, Ini Resepnya

Sensasi makan sate juga bisa kita rasakan sendiri dengan olahan bumbu-bumbu yang Tribuners bisa olah sendiri.

Tayang:
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Olahan Daging Kurban Anti Membosankan, Sate Sapi Jadi Menu Favorit Keluarga, Ini Resepnya
TRIBUN MEDAN/HO
ILUSTRASI - Olahan daging sapi menjadi sate. 

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN- Jelang hari raya Idul Adha, tidak sedikit masyarakat yang bingung mengolah daging qurban hendak dimasak apa, ini Tribuners, kami akan memberikan resep olahan makanan yang mungkin bisa diterapkan.

Daging sapi cocok diolah menjadi kuliner sate, rasa yang manis dan familiar di masyarakat.

Sensasi makan sate juga bisa kita rasakan sendiri dengan olahan bumbu-bumbu yang Tribuners bisa olah sendiri.

Berikut rekomendasi resep yang bisa Tribuners coba di rumah.

Bumbu

Pertama-tama Tribuners harus menyiapkan daging sapi, bawang merah 10 siung, 6 diung bawang putih, 1 ruas jahe, 6 sendok makan gula, 2 sendok gula merah, penyedap, minyak gorang dan air secukupnya.

Sedangkan untuk sambal olesan, 10 sendok makan kecap manis, dan 10 sendok makan minyak goreng.

Tribuners bisa menambahkan juga sambal kecap dengan menyiapkan 5 cabai merah, 5 cabai kecil, 1 buah tomat, iris satu siung bawang merah, dan kecap.

Pengolahan

Potong daging menjadi dadu atau kotak-kotak, Haluskan bumbu dengan blender, kemudian marinasi daging dengan bumbu halus selama 10 menit, tambahkan gula dan garam.

Tusuk daging dengan tusukan sate, kemudian teman-teman bisa langsung bakar diatas arang atau di bakar diatas pan.

Agar lebih nikmat, boleh ditambahkan dengan bumbu sambal kecap.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
daging kurban
Sate Sapi
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan