Olahan Daging Kurban Anti Membosankan, Sate Sapi Jadi Menu Favorit Keluarga, Ini Resepnya

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN- Jelang hari raya Idul Adha, tidak sedikit masyarakat yang bingung mengolah daging qurban hendak dimasak apa, ini Tribuners, kami akan memberikan resep olahan makanan yang mungkin bisa diterapkan.

Daging sapi cocok diolah menjadi kuliner sate, rasa yang manis dan familiar di masyarakat.

Sensasi makan sate juga bisa kita rasakan sendiri dengan olahan bumbu-bumbu yang Tribuners bisa olah sendiri.

Berikut rekomendasi resep yang bisa Tribuners coba di rumah.

Bumbu

Pertama-tama Tribuners harus menyiapkan daging sapi, bawang merah 10 siung, 6 diung bawang putih, 1 ruas jahe, 6 sendok makan gula, 2 sendok gula merah, penyedap, minyak gorang dan air secukupnya.

Sedangkan untuk sambal olesan, 10 sendok makan kecap manis, dan 10 sendok makan minyak goreng.

Tribuners bisa menambahkan juga sambal kecap dengan menyiapkan 5 cabai merah, 5 cabai kecil, 1 buah tomat, iris satu siung bawang merah, dan kecap.

Pengolahan

Potong daging menjadi dadu atau kotak-kotak, Haluskan bumbu dengan blender, kemudian marinasi daging dengan bumbu halus selama 10 menit, tambahkan gula dan garam.

Tusuk daging dengan tusukan sate, kemudian teman-teman bisa langsung bakar diatas arang atau di bakar diatas pan.

Agar lebih nikmat, boleh ditambahkan dengan bumbu sambal kecap.

