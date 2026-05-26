Patroli Dini Hari Brimob Sumut Gagalkan Tawuran dan Balap Liar di Medan, Sajam Diamankan

Personel Satuan Brimob Polda Sumut mengamankan remaja dan sepeda motor saat patroli dini hari di Kota Medan, Senin (25/5/2026). Dalam patroli itu, petugas menggagalkan aksi tawuran di kawasan Jalan Mandala serta membubarkan balap liar di bawah Flyover Brayan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN--Ketika sebagian besar warga masih terlelap, personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bergerak menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Medan, Senin (25/5/2026) dini hari. Patroli pada jam rawan itu membuahkan hasil. Tawuran remaja berhasil digagalkan, sementara aksi balap liar yang meresahkan warga dibubarkan petugas.

Patroli digelar untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kejahatan jalanan yang kerap muncul pada malam hingga dini hari. Sebanyak 30 personel diterjunkan dalam dua regu patroli mobile yang dipimpin Ipda Sangap Ginting dan Aipda Ngatino.

Petugas menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas, konvoi liar, hingga lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Di sela patroli, personel Brimob juga melakukan pendekatan humanis dengan menyambangi warga dan kelompok pemuda yang masih berkumpul pada malam hari. Dari komunikasi langsung itu, polisi memperoleh informasi mengenai titik-titik yang rawan keributan dan tawuran.

Hasilnya, Regu 1 mendapati aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja di kawasan Jalan Mandala, Kecamatan Medan Denai. Petugas bergerak cepat membubarkan keributan sebelum meluas dan mengamankan tiga remaja beserta dua bilah celurit yang diduga akan digunakan dalam tawuran tersebut.

Ketiga remaja berikut barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Medan Tembung untuk proses penanganan lebih lanjut.

Di lokasi berbeda, Regu 2 yang dipimpin Aipda Ngatino membubarkan aksi balap liar di bawah Flyover Brayan, Jalan K.L. Yos Sudarso. Enam orang diamankan bersama tiga unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam balap liar.

Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Medan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dansat Brimob Polda Sumut melalui Danyon A Pelopor Kompol Mukhtar I. Kadoli mengatakan patroli dini hari tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga upaya pencegahan melalui dialog langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, kehadiran personel Brimob di tengah aktivitas malam diharapkan mampu menekan potensi gangguan keamanan sejak dini sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat.

“Keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat,” ujar Mukhtar.

Fenomena tawuran dan balap liar yang melibatkan remaja masih menjadi persoalan serius di Kota Medan. Selain membahayakan pelaku, aksi tersebut kerap mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Melalui patroli intensif pada jam-jam rawan, kepolisian berharap ruang gerak pelaku kejahatan jalanan semakin sempit dan situasi keamanan kota tetap terjaga.(Jun-tribun-medan.com).