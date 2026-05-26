Kapolda Sumut Resmikan SPPG dan 40 Rumah Dinas Personel di Kompi II Batalyon A Brimob

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto meresmikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 40 unit rumah dinas personel di Kompi II Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut, Selasa (26/5/2026).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sumut yang turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumut.

Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan mengatakan pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kesejahteraan personel.

"Pada siang hari ini Bapak Kapolda Sumut bersama sejumlah pejabat utama, terutama Dansat Brimob Polda Sumut, telah melaksanakan peresmian berbagai fasilitas yang dimiliki Satuan Brimob Polda Sumatera Utara," kata Sonny.

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang diresmikan yakni 40 unit rumah dinas yang diperuntukkan bagi personel Kompi II Batalyon A Brimob Polda Sumut. Menurutnya, pembangunan rumah dinas tersebut diharapkan dapat menunjang kesejahteraan anggota.

"Jadi dengan adanya rumah dinas ini, nantinya para anggota diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan," ujarnya.

Selain rumah dinas, Kapolda juga meresmikan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Morawa. Keberadaan SPPG tersebut ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk diketahui, saat ini Polda Sumut telah memiliki sebanyak 117 unit SPPG Polri yang sejauh ini sudah memberikan kontribusi dan memberikan manfaat kepada hampir 365 ribu orang, serta membuka hampir 5.500 lapangan pekerjaan," katanya.

Menurutnya, pembangunan SPPG menjadi bagian dari dukungan Polda Sumut terhadap program pemerintah.

"Pembangunan SPPG Polri ini merupakan wujud nyata dalam mendukung program Asta Cita Presiden," tutupnya. (*)