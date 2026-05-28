Kantor Perwakilan LPS I Gelar Workshop Masterclass AI, Bekali Anak Muda Literasi Keuangan Digital

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I kembali memperkuat komitmennya dalam literasi keuangan melalui penyelenggaraan NextGen Finance: Financial Resilience & Artificial Intelligence (AI) Masterclass by LPS.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 25–26 Mei 2026 dengan digelar secara daring dan berhasil menarik antusiasme tinggi dari ratusan peserta.

Tercatat sebanyak 229 orang mendaftarkan diri untuk kegiatan workshop ini, dengan total partisipasi aktif mencapai kurang lebih 180 orang dari berbagai kalangan.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Bapak Jimmy Ardianto.

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya adaptasi generasi muda terhadap perkembangan teknologi keuangan yang kian dinamis tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

Memasuki sesi materi, Staf Kantor Perwakilan LPS I, Bapak Muhammad Syafril Murad Setiadil dan Ibu Eva Damayanti, secara lugas memaparkan peran, tugas, dan fungsi krusial LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, termasuk peran LPS dalam ekosistem keuangan digital.

Ibu Eva Damayanti menegaskan bahwa kemudahan teknologi saat ini harus dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni.

"Sarana inklusi keuangan digital yang begitu mudah kita akses saat ini harus dibarengi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko kejahatan siber yang kian marak di industri keuangan digital kita”, ujarnya di sela-sela pemaparan.

Sesi inti acara kemudian dilanjutkan dengan workshop yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman, yakni pengenalan, pemanfaatan, serta optimalisasi Artificial Intelligence (AI).

Materi ini dibawakan oleh Ibu Chairunisa Irianto dari lembaga learning Dibimbing, yang fokus pada bagaimana memanfaatkan teknologi AI secara produktif khususnya dalam pengelolaan keuangan pribadi dan kehidupan sehari-hari namun tetap memegang teguh kaidah etika.

Pantauan di lapangan, diskusi berjalan sangat interaktif. Peserta tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait integrasi teknologi dalam manajemen keuangan pribadi maupun profesional.

Workshop ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan perspektif baru bagi peserta mengenai pentingnya ketahanan finansial (financial resilience) di era digital.

Melalui kegiatan ini, LPS berharap masyarakat, khususnya generasi muda di Medan dan sekitarnya, dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi finansial serta semakin memahami peran LPS dalam menjamin keamanan simpanan nasabah di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

(*/tribun-medan.com)

