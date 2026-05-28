Pulkam ke Sibolga, YPMSS Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Berkurban 13 Kerbau dan 2 Kambing

TRIBUN-MEDAN.COM, SIBOLGA- Pengurus dan anggota Yayasan Pengajian Masyarakat Sibolga dan Sekitarnya (YPMSS), melaksanakan ibadah kurban di kampung halamanya, Rabu (27/5/2026).

Di hari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, para perantau yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi itu berkurban 13 ekor kerbau dan dua ekor kambing.

Nilwan Tanjung, salah seorang pengurus YPMSS, mengatakan peyembelihan belasan ekor hewan kurban dari mereka dilakukan di sejumlah lokasi wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

"Sibolga dan Tapteng adalah kampung halaman kami (Pengurus dan Anggota YPMSS), yang sekarang telah menetap di Jabodetabek," ungkapnya, di pelataran Masjid Al Hikmah Kota Beringin, Sibolga, salah satu lokasi penyembelihan hewan kurban YPMSS.

Ketua Panitia Kurban YPMSS Sibolga-Tapteng, Imron Simamora, juga menyampaikan harapan dari ibadah kurban yang mereka tunaikan di kedua daerah tersebut.

"Semoga ibadah kurban tahun ini, akan meningkatkan hubungan persaudaraan sesama dusanak di perantauan. Dan, harapannya YPMSS semakin solid," ujarnya.

Umardin Ziliwu, pengurus BKM sekaligus panitia kurban Masjid Al Hikmah Kota Beringin, mengapresiasi kepedulian sosial YPMSS.

"Semoga kurban bapak dan ibu perantau di Jabodetabek, yang tergabung dalam YPMSS, diterima Allah SWT. Kami juga doakan agar bapak dan ibu dimurahkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan," ucapnya.

