Sumut Terkini

Pulkam ke Sibolga, YPMSS Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Berkurban 13 Kerbau dan 2 Kambing

Umardin Ziliwu, pengurus BKM sekaligus panitia kurban Masjid Al Hikmah Kota Beringin, mengapresiasi kepedulian sosial YPMSS. 

Tayang:
Penulis: Azis Husein Hasibuan | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto Pulkam ke Sibolga, YPMSS Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Berkurban 13 Kerbau dan 2 Kambing
IST
KURBAN - Yayasan Pengajian Masyarakat Sibolga dan Sekitarnya (YPMSS) rayakan Idul Adha 1447 H dengan berkurban kerbau dan kambing, Rabu (27/5/2026). 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIBOLGA- Pengurus dan anggota Yayasan Pengajian Masyarakat Sibolga dan Sekitarnya (YPMSS), melaksanakan ibadah kurban di kampung halamanya, Rabu (27/5/2026).

Di hari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, para perantau yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi itu berkurban 13 ekor kerbau dan dua ekor kambing.

Nilwan Tanjung, salah seorang pengurus YPMSS, mengatakan peyembelihan belasan ekor hewan kurban dari mereka dilakukan di sejumlah lokasi wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. 

"Sibolga dan Tapteng adalah kampung halaman kami (Pengurus dan Anggota YPMSS), yang sekarang telah menetap di Jabodetabek," ungkapnya, di pelataran Masjid Al Hikmah Kota Beringin, Sibolga, salah satu lokasi penyembelihan hewan kurban YPMSS.

Ketua Panitia Kurban YPMSS Sibolga-Tapteng, Imron Simamora, juga menyampaikan harapan dari ibadah kurban yang mereka tunaikan di kedua daerah tersebut. 

"Semoga ibadah kurban tahun ini, akan meningkatkan hubungan persaudaraan sesama dusanak di perantauan. Dan, harapannya YPMSS semakin solid," ujarnya. 

Umardin Ziliwu, pengurus BKM sekaligus panitia kurban Masjid Al Hikmah Kota Beringin, mengapresiasi kepedulian sosial YPMSS

"Semoga kurban bapak dan ibu perantau di Jabodetabek, yang tergabung dalam YPMSS, diterima Allah SWT. Kami juga doakan agar bapak dan ibu dimurahkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan," ucapnya.

(ase/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
Sibolga
YPMSS
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan