Kadispora Sumut Pastikan Venue Piala AFF U19 2026 Siap Digunakan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, M. Mafullah Daulay memastikan kesiapan seluruh venue pelaksanaan ASEAN U-19 Boys’ Bank Sumut Championship 2026 atau Piala AFF U-19 2026 yang akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026 mendatang.

Menurut Mafullah, berbagai persiapan terus dimatangkan demi memastikan turnamen internasional kelompok umur tersebut berjalan sukses, baik dari sisi sarana prasarana maupun dukungan teknis lainnya.

Ia menjelaskan, pada 22 Mei 2026 lalu pihaknya telah menggelar rapat terpadu bersama Exco PSSI sekaligus Plt Ketua PSSI Sumatera Utara Arya Sinulingga, Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, panitia pelaksana, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat tersebut membahas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi guna menyukseskan penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026 di Sumatera Utara.

“Dalam rapat itu seluruh OPD diberikan tugas sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan. Tugas kami di Dispora adalah menyiapkan dan mengoptimalkan sarana serta prasarana di Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Atletik, dan Stadion Mini Pancing,” ujar Mafullah Daulay kepada Tribun Medan.

Pria yang akrab disapa Ipunk itu menegaskan, secara umum kesiapan Stadion Utama Sumatera Utara sudah dalam kondisi baik dan siap digunakan. Meski demikian, masih ada beberapa tahap akhir yang tengah disempurnakan, khususnya pada perawatan lapangan utama.

Mafullah menjelaskan, area rumput stadion seluas sekitar 1.605 meter persegi sebelumnya telah dilakukan proses pencucian rumput guna menjaga kualitas lapangan tetap optimal. Saat ini, tunas-tunas rumput baru juga mulai tumbuh dengan baik.

“Secara umum stadion utama sudah optimal. Rumput lapangan juga terus dipantau agar saat pelaksanaan nanti kualitasnya merata dan sesuai dengan kondisi rumput di seluruh area lapangan,” katanya.

Selain kesiapan lapangan, Dispora Sumut juga memastikan dukungan infrastruktur penunjang lainnya telah dipersiapkan secara maksimal. Koordinasi dengan PLN telah dilakukan untuk penambahan suplai daya listrik, penyediaan genset, hingga sistem UPS guna mengantisipasi gangguan kelistrikan selama pertandingan berlangsung.

Tidak hanya itu, penguatan jaringan sinyal telekomunikasi serta peninjauan keamanan dari pihak Polresta Deliserdang juga telah dilakukan untuk mendukung kelancaran event internasional tersebut.

Mafullah menambahkan, Stadion Madya Atletik yang nantinya digunakan sebagai venue pendukung juga telah rampung dipersiapkan. Begitu pula dengan Stadion Mini Pancing yang diproyeksikan menjadi lokasi latihan tim peserta.

“Untuk Stadion Mini Pancing secara keseluruhan sudah selesai. Saat ini hanya tinggal perawatan ringan seperti top dressing dan pemangkasan rumput. Kebutuhan loker pemain juga sudah selesai disiapkan,” ungkapnya.

Dengan seluruh progres yang telah dilakukan, Mafullah memastikan ketiga stadion tersebut sudah layak digunakan untuk pertandingan maupun sesi latihan selama pelaksanaan Piala AFF U-19 2026.

“Secara umum ketiga stadion tersebut sudah siap digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan dan latihan untuk AFF U-19 2026,” pungkasnya.

