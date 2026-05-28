Tahanan Meninggal di Lapas Labuhanruku Batubara, Ini Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.com, LIMAPULUH - Tahanan di Lapas Klas IIA Labuhanruku, Batubara kembali meninggal dunia Kamis (28/5/2026) pagi.

Yang sebelumnya tahanan titipan dari Polres Asahan Fanny Ismail Perangin-angin alias Charles (40) yang meninggal didalam sel Labuhanruku.

Kini Ahmad Junaedi menyusul dengan penyakit keluhan sakit sesak nafas.

Natal Bangun, jurubicara Lapas Klas II A Labuhanruku mengaku korban Ahmad Junaedi memang memiliki riwayat sakit dan berulang-ulang opname.

"Almarhum merupakan warga binaan kami, memiliki riwayat gangguan paru, diabetes melitus, dan riwayat TBC," kata Natal, jurubicara Lapas Klas II A Labuhanruku, Kamis (28/5/2026).

Katanya, warga binaan tersebut memang kerap opname dan berobat ke RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, dan RSUD Grand Medistra Pakam.

"Tadi pagi sesak nafas, dan dibawa ke RSU Haji Abdul Mana Simatupang Kisaran. Sampai di Rumah Sakit sekitar pukul 09.00 wib, dan empat menit kemudian dinyatakan sudah tidak bernyawa," katanya.

Ungkapnya, jasadnya kini sudah dibawa ke rumah duka dan akan dilakukan Fardu kifayah oleh pihak keluarga wargabinaan.

(cr2/tribun-medan.com)

