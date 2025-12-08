Spesifikasi dan Harga Honor 400, Smartphone AI Pabrikan China

GADGET CANGGIH- Honor 400 disebut sebagai gadget canggih karena memiliki beragam fitur menarik.

Ringkasan Berita: Honor 400 adalah ponsel pabrikan asal China/Tiongkok

Ponsel ini disebut memiliki beragam fitur canggih, yang membuatnya disebut smartphone AI

Di Indonesia, harga Honor 400 dibanderol dari harga Rp 6 jutaan

Ada beragam varian warna, Midnight Black, Meteor Silver, Desert Gold, dan Tidal Blue

TRIBUN-MEDAN.COM,- Honor 400 5G diproduksi oleh Honor, merek smartphone asal China/Tiongkok yang berdiri sendiri sejak November 2020 setelah dipisahkan dari Huawei.

Honor berbasis di Shenzhen, Tiongkok, dan fokus pada segmen mid-range hingga premium dengan penjualan global melalui situs resmi honor.com serta distributor lokal seperti di Indonesia.

Perusahaan ini mengembangkan perangkat secara mandiri, termasuk chipset seperti Snapdragon 7 Gen 3 pada Honor 400, dengan pabrik produksi utama di Tiongkok dan fasilitas mitra di Asia.

Di Indonesia, Honor 400 5G didistribusikan resmi oleh PT Honor Indonesia dengan garansi lokal, tersedia di e-commerce seperti Shopee dan situs honor.com/id.

Karena fitur-fiturnya yang canggih, Honor 400 ini disebut sebagai smartphone AI.

Lalu, seperti apa spesifikasinya?

Spesifikasi Honor 400

Honor 400 5G adalah smartphone mid-range keluaran Mei 2025 dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3, kamera utama 200 MP, dan baterai hingga 6000 mAh (varian regional).

Selular ini menggunakan layar AMOLED 6.55 inci resolusi 1264 x 2736 piksel (460 ppi), refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 5000 nits, dan perlindungan Mohs level 4.

Untuk ukuran dimensinya berkisar 156.5 x 74.6 x 7.3 mm, dengan bobot 184g, dan IP65/IP66 tahan debu serta air.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa gadget ini menggunakan Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) octa-core hingga 2.63 GHz, dengan GPU Adreno 720, RAM 8/12 GB/

Guna mendukung performanya, Honor 400 memiliki ruang penyimpanan 256/512 GB (tanpa slot microSD), berjalan Android 15 berbasis MagicOS 9 dengan hingga 6 update utama.

Untuk kameranya sendiri, Honor 400 menggunakan kamera belakang ganda 200 MP (wide, OIS) + 12 MP ultrawide, video 4K; selfie 50 MP.

Baterai Si/C Li-Ion 5300 mAh (Eropa) atau 6000 mAh (global), fast charging 66W/80W + reverse 5W.

Fitur stereo speaker, NFC, IR blaster, dan sensor sidik jari optik di layar.

Harga dan Varian